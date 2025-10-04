Projektenhetschef för Ostlänken i Norrköping
2025-10-04
Det här är inte bara ett jobb - det är en chans att påverka hur Sverige rör sig, växer och utvecklas. Välkommen med din ansökan till en roll där du gör skillnad på riktigt!
Projektenhetschef för Ostlänken i Norrköping

Dina arbetsuppgifter
Ostlänken är en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg som ska byggas mellan Järna och Linköping. Den blir den första delen av Sveriges framtida höghastighetsnät och innebär en viktig satsning på hållbara transporter, ökad kapacitet och kortare restider.
I Norrköping är projektet särskilt omfattande eftersom järnvägen både passerar genom staden och knyts samman med det nya resecentrumet. Här byggs en helt ny station med spår, plattformar och anslutningar som integreras med stadens utveckling. Projektet är därför inte bara en järnvägssatsning, utan också en stor stadsutvecklingsfråga där samarbetet med kommunen och lokala aktörer är avgörande.
Som Projektenhetschef för Ostlänken i Norrköping har du en central roll i ledningen av projektverksamheten. Rollen omfattar linjeansvar för projekten, där du leder och utvecklar medarbetarna för att skapa en effektiv och välfungerande projektverksamhet. Du fungerar även som projektsponsor, där du är drivande bakom enhetens projekt - du skapar rätt förutsättningar, bidrar till framdrift och är en avgörande del i att förvandla mål och ramar till resultat. Vid behov träder du in och agerar i programchefens ställe, vilket innebär ett brett ansvar för styrning och beslut. Du kommer att ha rollen som ombud i våra konsult- och entreprenadkontrakt. Du ansvarar dessutom för intressenthanteringen i kommunen, vilket innebär att bygga och vårda relationer med olika aktörer för att främja projektens framdrift. I vissa fall ingår även rollen som kontorsansvarig för det lokala projektkontoret, med ansvar för den dagliga verksamheten och arbetsmiljön.
Placeringsort för tjänsten är Norrköping.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype vecka 46.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet av att vara chef för en projektorganisation
flerårig erfarenhet av att leda stora infrastrukturprojekt
erfarenhet av att samverka med intressenter som exempelvis kommuner, företag och närboende
B-körkort för personbil
Det är meriterande om du har
erfarenhet från en beställarorganisation i offentlig verksamhet
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Vill du veta mer om Ostlänken? https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-som-stracker-sig-over-flera-lan/ostlanken-en-ny-dubbelsparig-jarnvag/
