Projektcontroller till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Controllerjobb / Lund Visa alla controllerjobb i Lund
2026-07-17
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Uppdragsbeskrivning
I det här uppdraget kliver du in i en central, utåtriktad och relationsskapande roll. Ditt fokus ligger på att driva projektet framåt genom att identifiera besparingspotential, samordna insatser över flera förvaltningar och omsätta data till praktiska, hållbara lösningar. Rollen kräver ett mycket smidigt bemötande, god samarbetsförmåga och ett proaktivt arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Verksamhetsnära samarbete: Agera stöttande part gentemot organisationens olika förvaltningar för att gemensamt identifiera oanvända PC-datorer och överflödig hårdvara.
Behovsanalys: Utreda och hitta strategiska lösningar för att proaktivt minska det långsiktiga behovet av hårdvara och tillhörande licenser.
Intressenthantering: Upprätthålla täta, professionella och förtroendeingivande kontakter med anställda och nyckelpersoner tvärfunktionellt inom hela organisationen.
Projektuppföljning: Analysera framdrift, följa upp status och rapportera projektets resultat löpande till styrgrupp och berörda forum.
Ekonomisk styrning: Säkra att projektets uppsatta mål för kostnadsbesparingar och effektivisering av licensstrukturen nås.Publiceringsdatum2026-07-17Kravprofil för detta jobb
Vi söker en trygg och senior controller som trivs med att arbeta verksamhetsnära och komplext. För att passa i rollen har du:
Senior erfarenhet: Flera års erfarenhet av arbete som projektcontroller, verksamhetscontroller eller motsvarande roll. Erfarenhet inom IT-projekt, resursoptimering eller Software Asset Management (SAM) är meriterande.
Driv & Proaktivitet: Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva projektaktiviteter och nå uppsatta besparings- eller effektiviseringsmål.
Relationsskapande förmåga: Mycket god vana av att hantera många olika kontaktytor i en stor organisation med ett smidigt, lyhört och professionellt bemötande.
Analytisk förmåga: Förmåga att sätta dig in i komplexa strukturer, analysera data och omvandla insikter till praktiska och pedagogiska handlingsplaner för verksamheten.
Språk: Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift (ett krav då rollen innebär omfattande kontakt med interna anställda).Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du genuint verksamhetsinriktad och uppskattar den direkta dialogen med verksamheten. Du har ett smidigt bemötande av kollegor och intressenter, men är samtidigt driven, proaktiv och lösningsorienterad med en stark personlig målmedvetenhet att leverera resultat.
Övrig info
Uppdragsperiod: 2026-08-17 - 2026-12-31
Omfattning: Heltid (100%)
Geografisk placering: Lund & Malmö
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Lund (visa karta
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123 45 LUND Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
10005356