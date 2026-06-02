Projektcontroller
Centio Consulting Group AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en projektcontroller till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Senior projektcontroller med ansvar för finansiell planering, uppföljning, analys och rapportering av investeringsprojekt. Rollen innebär att säkerställa struktur, kvalitet och efterlevnad i ekonomiska processer samt stödja projektledning och verksamhet i ekonomiska frågor genom hela projektets livscykel.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Planera och strukturera ekonomiarbetet utifrån beslutade processer och anvisningar.
Ansvara för utveckling och upprätthållande av strukturer, processer och rutiner (tydliggöra ansvar, process, frekvens).
Ta fram konteringsmallar och lathundar/guider vid behov samt ansvara för ekonomirelaterade loggar och verktyg. Stötta verksamheten vid kontering och bokföring av fakturor.
Ansvara för löpande uppdatering och kvalitetssäkring av prognos och utfall. Delta i och i vissa fall leda ekonomirelaterade möten t.ex. prognosmöten.
Upprätta fakturor, exempelvis till kommuner och ledningsägare och hantera medfinansieringar. Bistå projektledarna i att upprätta underlag till bokföringsordrar. Hantera aktiveringar av projekt enl. K3-regelverket.
Ta fram underlag för utrangeringar och kostnadsföringar. Bistå med underlag och ansvara för uppföljning av medfinansiering såsom statliga bidrag och externa parter.
Uppföljning av utfallstransaktioner. Följa upp avtal och flagga eventuella avvikelser.
Ansvara för löpande analys och uppföljning ekonomiskt utfall mot prognos och budget samt ansvara för ekonomisk rapportering.
Krav (OBS, obligatoriska)
Konsulten ska ha minst 3 års utbildning på högskolenivå eller motsvarande inom företagsekonomi.
Minst 8 års arbetslivserfarenhet inom redovisning och/eller controlling (erfarenhet av budget, prognos, uppföljning mm).
Konsulten ska ha minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet som Controller, inklusive ansvar för finansiell planering och uppföljning av infrastruktur- och anläggningsprojekt.
Minst ett (1) års yrkeserfarenhet av arbete i ekonomistyrnings- eller projektuppföljningssystem (tex, Hypergene, Antura, Avima, Primavera eller motsvarande). Erfarenhet ska inkludera planering, uppföljning och rapportering av projektbudgetar och prognoser inom ramen för styrning av projekt.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete i projektform, med ansvar för en projektportfölj med en total budget på minst 100 miljoner kronor.
Erfarenhet av arbete med entreprenader i samverkansform eller projekt på löpande räkning från minst ett (1) tidigare uppdrag.Dina personliga egenskaper
Mycket god förmåga att samarbeta och skapa team, upprätta och bevara relationer.
Ansvarstagande.
Håller överenskommelser avsende leveranser.
Har förmåga att hantera olika typer av arbetsuppgifter parallellt och prioritera mellan dessa.
Är självgående, kan fatta beslut utifrån mandat samt bra på att leda sig själv och andra.
Systematisk och strukturerad, förmåga att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt.
Lösningsinriktad och tar sig an problem med en öppen attityd, bjuder in till dialog och samverkan.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827967-2030177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9941225