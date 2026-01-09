Projektassistent inom projektet Medborgarskapsindustrin
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som projektassistent i projektet Medborgarskapsindustrin: makt, legitimitet och globala styrformer
Projektbeskrivning
Forskningsprojektet "Medborgarskapsindustrin: makt, legitimitet och globala styrformer" handlar om de företag som arbetar på uppdrag av stater och klienter kring "citizenship-by-investment" (CBI).
CBI innebär att medborgarskap erhålls i utbyte mot investeringar, och innebär ökade möjligheter och förutsättningar för den globala eliten. Projektet undersöker vilken makt privata företag utövar i detta, och vilka strategier de använder sig av för att legitimera verksamheten.
De viktigaste arbetsuppgifterna består i att identifiera, insamla och systematisera empiriskt material om industrin runt CBI i ett antal länder, däribland Turkiet, och att bistå i analys av densamma.
Krav för anställningen är:
- Kandidatexamen i statsvetenskap eller annat samhällsvetenskapligt ämne
- Avklarade kurser i migrationsstudier
- Tidigare arbetserfarenhet som projektassistent
- Goda kunskaper i turkiska
- Kapacitet för självständigt, noggrant och systematiskt empiriskt arbete
Meriterande för anställningen är:
- Kännedom om CBI i praktiken och som forskningsområde.
Anställningsvillkor
Beskrivning av arbetsplatsen
På Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet blir du del av en av Europas främsta forskningsmiljöer inom statsvetenskap. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och är framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Huset Eden, beläget i centrala Lund, erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med en unik kombination av traditioner och modern forskning. Vi har högt söktryck till våra utbildningar i statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap samt underrättelseanalys med drygt 600 studenter/termin. Institutionen har ca 110 anställda inklusive ca 30 doktorander. Vi värderar en god arbetsmiljö högt och satsar mycket på detta i form av gemensamma aktiviteter och evenemang.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.
