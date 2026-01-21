Projektassistent inom Lungbiologi
2026-01-21
Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att arbeta vid Experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet, i en forskningsmiljö med stark inriktning på avancerad mikroskopi och tredimensionell avbildning av biologiska vävnader.
Verksamheten bedriver metodutveckling och tillämpad forskning inom bildbaserad analys av komplexa biologiska system.
Anställningen är placerad i en forskargrupp som arbetar med optisk vävnadsklarning (optical clearing) i kombination med light sheet-mikroskopi för att möjliggöra högupplöst 3D-avbildning av hela organ och större vävnadsvolymer.
Arbetsplatsen är belägen i BMC, Lund med tillgång till modern instrumentpark och nära samarbete med andra forskningsgrupper och nationella/internationella samarbetspartners. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö genom tydliga arbetsprocesser, regelbundna avstämningar och ett öppet och inkluderande arbetsklimat.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Utöver detta erbjuder vi:
En internationell och dynamisk forskningsmiljö med tillgång till avancerad mikroskopiutrustning. Möjlighet att arbeta med metodutveckling inom optical clearing och 3D-avbildning.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som projektassistent kommer du att arbeta nära forskare i pågående projekt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Du kommer att förbereda biologiska vävnadsprover för optisk clearing (optical clearing), inklusive fixering, permeabilisering, infärgning och RI matching. Du kommer att genomföra bildtagning med light-sheet mikroskopi samt bidra till optimering av protokoll och experimentella uppställningar. Du kommer att hantera och dokumentera experimentella data, inklusive grundläggande bildbearbetning etc. Du kommer att delta i planering och genomförande av experiment tillsammans med forskare i projektet. Du kommer att bidra till laboratoriets dagliga arbete, såsom beställningar, loggböcker och kvalitetssäkring av metoder.
Arbetet sker huvudsakligen i laboratoriemiljö. Viss flexibilitet i arbetstid kan förekomma beroende på experimentella upplägg.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Avslutad högskoleutbildning inom biologi, bioteknik, biomedicin, molekylärbiologi eller annat relevant område. Praktisk erfarenhet av arbete med optisk vävnadsklarning (optical clearing) eller närliggande prepareringsmetoder för 3D-avbildning. Dokumenterad erfarenhet av light sheet-mikroskopi eller annan avancerad fluorescensmikroskopi. God laboratorievana och förmåga att följa och dokumentera protokoll noggrant. Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med hög noggrannhet. God samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera väl i en forskningsmiljö. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av arbete med vävnadsprover från lungor och/eller hjärna. Kunskaper i bildanalys och visualisering av 3D-data (t.ex. Imaris, FIJI/ImageJ eller liknande programvara). Erfarenhet från liknande forskningsprojekt inom mikroskopi, histologi eller spatial biologi. Förmåga att bidra till metodutveckling och felsökning i experimentella protokoll.Övrig information
Anställningen är en tidsbegränsad visstidsanställning på 100 procent med start 1 mars eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 30 juni. Provanställning kan komma att tillämpas.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla:
Personligt brev där du beskriver ditt intresse för anställningen och hur dina erfarenheter matchar arbetsuppgifterna. CV. Examensbevis eller motsvarande. Eventuella övriga handlingar som du önskar åberopa (t.ex. intyg, referenser eller rekommendationsbrev).
Mer om Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
