Project Procurement Manager till globalt teknikföretag!
2026-02-05
Har du en bakgrund inom bygg och tagit steget in i inköp - eller tvärtom, arbetat med inköp och kombinerat det med byggprojekt? Perfekt. Vi söker dig som kan förena byggförståelse med affärsmässigt inköpsarbete. Som Project Procurement Manager får du en nyckelroll där du driver smarta upphandlingar, förhandlingar och leverantörsval som direkt påverkar projektens resultat. Vill du uppleva en tillväxtresa utan dess like? Hoppa på tåget nu!
Om rollen som Project Procurement Manager!
Som Project Procurement Manager ansvarar du för hela inköpsprocessen i både nationella och internationella fastighets- och byggprojekt. Rollen passar dig som trivs med att kombinera strategiskt inköpsarbete med operativa upphandlingar och affärsdrivande förhandlingar. Du arbetar mot flera marknader och leverantörsgrupper där du säkerställer rätt kvalitet, kostnadseffektivitet och leveransprecision. Du driver dina egna upphandlingsstrategier, analyserar marknader och bygger långsiktiga relationer med leverantörer. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledning, juridik och andra specialistfunktioner, och passar dig som gillar att arbeta självständigt, driva affärer och bidra aktivt till projektens och organisationens resultat.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Genomföra upphandlingar av byggtjänster, teknisk utrustning och ingenjörstjänster
• Skapa anbudsförfrågningar, utvärdera offerter och förhandla avtal
• Utveckla och genomföra upphandlingsstrategier baserade på marknads- och behovsanalyser
• Hantera leverantörer genom kvalificering, utvärdering och utveckling
• Säkerställa efterlevnad av inköpsprocesser samt dokumentera och följa upp besparingar och resultat
Vi söker dig med: YH/Högskoleingenjörsexamen som byggingenjör eller inom inköp/logistik, ekonomi, industriell ekonomi eller annan relevant utbildning
Flera års erfarenhet som inköpare, projektinköpare eller liknande roll kombinerat med flera års erfarenhet inom byggbranschen
Meriterande:
• Erfarenhet av entreprenadupphandlingar och kontraktsrätt
• Erfarenhet av förhandlingar
• Erfarenhet inom byggbranschen
• Goda kunskaper i Officepaketet
Vem är du som söker?
• Målinriktad
• Kommunikativ
• Analytisk
• Samarbetsorienterad
Publicering
Kunden är ett globalt företag som är specialiserat på energiteknik. Företaget tillhandahåller lösningar och produkter för att producera, överföra och distribuera energi på ett effektivt och hållbart sätt. Kunden är involverad i hela energivärdekedjan, inklusive kraftgeneration, förnybara energikällor, kraftöverföring och smarta nätlösningar.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under inledande 12 mån vara konsult via Framtiden AB för att sedan ha goda möjligheter att gå över och bli direktanställd hos kund.
Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider: 7.30-16.00 må-fre (flex)
Ort: Finspång
Omfattning: 100% heltid
