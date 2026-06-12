Project Manager Specialist
Agile Resources AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2026-06-12
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Ta en nyckelroll i ett europeiskt utvecklingsprogram där du leder projektaktiviteter, samordnar team och säkrar leverans av mjukvarukomponenter inom fordonsindustrin.
Här får du en central roll i ett europeiskt utvecklingsprogram inom fordonsindustrin. Du leder projektaktiviteter, samordnar flera team och bidrar till att säkra leverans av mjukvarukomponenter med hög kvalitet.
Om rollen
Du fungerar som deputy project leader vid behov.
Du driver planering, koordinering och uppföljning av projektaktiviteter.
Du säkerställer att dokumentation och leverabler håller rätt struktur och kvalitet.
Du stöttar arbetet med europeiska mjukvarukomponenter i ett större program.
Det här kommer du göra
Planera och följa upp aktiviteter tillsammans med projektledare.
Förbereda, leda och dokumentera möten.
Samla in och följa upp material inför milstolpar och beslutspunkter.
Koordinera kortsiktig planering för både HW- och SW-relaterade aktiviteter.
Bidra till riskhantering, kvalitetssäkring och leveransuppföljning.
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet från fordonsindustrin eller nära produktutvecklingsprojekt.
Bakgrund inom ingenjörsområde eller motsvarande relevant utbildning.
Vana att leda och koordinera arbete mellan flera team och regioner.
God förmåga att kommunicera och presentera komplex information.
Förmåga att arbeta strukturerat med planering, uppföljning och riskbedömning.
Teknik & Verktyg
Office 365
MS Project
Thinkcell
SharePoint
Teams
Jira
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-7515a1cb2aa25360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9962259