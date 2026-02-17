Project Engineering Manager
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Solna
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi efter en Project Engineering Manager!
Du kommer att ha det övergripande tekniska ansvaret för att leda och leverera komplexa ingenjörsprojekt inom givna ramar för kvalitet, kostnad och tid. Du fungerar som den centrala länken mellan projektledningen och de tekniska teamen, där du driver utvecklingen av innovativa lösningar och säkerställer att alla kontraktuella krav uppfylls hela vägen från koncept till slutleverans.
Detta är ett konsultuppdrag via Randstad på 6 månader hos vår kund i Västerås.
Ansvarsområden
Att ansvara för det tekniska och avtalsenliga innehållet i projektet. Du säkerställer leverans i enlighet med kvalitet, kostnad, prestanda och tidplan.
Huvudsakliga ansvarsområden
Tekniskt ansvar: Ansvara för kundens godkännande av projektlösningen och hantera tekniska risker.
Teamledarskap: Leda projektets ingenjörsteam funktionellt genom att fördela uppgifter och följa upp aktiviteter.
Ekonomi & Planering: Ansvara för budget (QCD) för ingenjörsdelen av projektet.
Gränssnitt: Fungera som länken mellan projektledningen och de tekniska teamen, samt hantera kontakt med kunder och leverantörer.
Ändringshantering: Agera ordförande för projektets kontrollråd för ändringar (Change Control Board).Kvalifikationer
Utbildningskrav
Kandidatexamen i ingenjörsvetenskap, datavetenskap eller annat vetenskapligt ämne.
Meriterande: Masterexamen i företagsekonomi (MBA) eller projektledning.Erfarenheter
Ingenjörsbakgrund: Du måste ha erfarenhet av hela livscykeln i ett projekt, från start till leverans.
Ledarskap: Praktisk erfarenhet av att leda team, antingen direkt (hierarkiskt) eller funktionellt.
Ekonomisk kontroll: Erfarenhet av kostnads- och planeringskontroll inom tekniska projekt.
Kundrelationer: Vana vid att hantera kundrelationer i avtalsmässiga situationer.
Meriterande specialistkunskap
Kunskap om produkter och tjänster inom olika marknadssegment (stadstrafik, järnväg m.m.).
Erfarenhet av säkerhetsarbete (Safety background).Dina personliga egenskaper
Du behöver vara duktig på att kommunicera och samarbeta.
Beslutsfattare: Förmåga att fatta beslut och tänka analytiskt och kritiskt.
Problemlösning: En naturlig fallenhet för att lösa problem och vara uthållig (resilience).Erfarenheter
Ingenjörsutbildning
Produktutveckling
Engineering Management
Ekonomi
ManagementOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
