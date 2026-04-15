Programsamordnare - arbeta på Svenska Unescorådet
2026-04-15
Svenska Unescorådet, Utbildningsdepartementet
Har du kunskap inom Unescos mandatområden? Vill du tillsammans med kunniga kollegor arbeta med frågor som rör Unescos organisation, administration och ansvarsområden inom företrädesvis utbildning och vetenskap? Vi erbjuder en möjlighet att arbeta med viktiga frågor i en omväxlande och spännande arbetsmiljö.
Din arbetsdag
Svenska Unescorådet har två huvuduppgifter: att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och att informera om och väcka intresse i Sverige för Unescos arbete. Svenska Unescorådet deltar även i Sveriges delegation till olika internationella möten inom Unescos verksamhet.
I de flesta av Unescos medlemsländer finns en organisation som arbetar med Unescos frågor i det egna landet. Dessa kallas nationalkommissioner, och Sveriges nationalkommission är Svenska Unescorådet. Kansliet leds av en generalsekreterare och består av totalt fem medarbetare.
Som programsamordnare arbetar du med frågor som rör Unescos ansvarsområden, organisation och administration. I rollen hanterar du inkommande ärenden i samarbete med relevanta svenska aktörer och med Unesco. Du bidrar med analyser och beslutsunderlag samt deltar i verksamhetsutvecklingen. Arbetet omfattar även planering och genomförande av interna och externa möten och evenemang samt samverkan med myndigheter, civilsamhällesorganisationer och andra aktörer. Eftersom vi är en liten organisation ingår även administrativa arbetsuppgifter, där vi gemensamt delar på ansvaret för kansliets administration.
Du erbjuds ett brett och omväxlande arbete med möjlighet att själv styra över din arbetsdag.
Mer information om verksamheten finns på www.unesco.se.
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen, till exempel inom statsvetenskap, juridik eller nationalekonomi.
Du har flerårig kvalificerad erfarenhet av handläggande och utredande arbetsuppgifter samt erfarenhet av att arbeta med internationella frågor. Du har erfarenhet av samverkan med externa aktörer och du får även gärna ha arrangerat externa seminarier eller konferenser.
Det är meriterande om du har arbetat inom Regeringskansliet eller annan statlig myndighet, liksom om du har erfarenhet av att arbeta på strategisk nivå med organisationsstyrning och uppföljning.
Du har god kunskap inom Unescos mandatområden, företrädesvis inom utbildning och/eller vetenskap. Det är även meriterande om du har kunskap om FN-systemet och förståelse för villkoren för internationellt samarbete, samt kunskap inom demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter eller hållbar utveckling.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, samt god digital kompetens och vana att arbeta i olika digitala verktyg. Kunskaper i franska eller andra FN-språk är meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i rollen är du kommunikativ, har lätt för att samarbeta och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har gott omdöme, tar initiativ och kan självständigt driva processer framåt. Du har också en god förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation. På en liten och kreativ arbetsplats är förmågan att bidra till ett gott arbetsklimat och ett konstruktivt samarbete central. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/.Övrig information
Arbetet kan medföra resor inom och utom landet.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 6 maj 2026.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, så är du välkommen att kontakta generalsekreterare Maria Wilenius. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Kristina Dybeck. Fackliga kontaktpersoner är Anders Jutell för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Job-122464".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
Karlavägen 100A
)
115 26 STOCKHOLM
