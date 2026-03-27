Programrektor till anpassad gymnasieskola
2026-03-27
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Jenny Nyströmskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund och har drygt 900 elever fördelade på sex olika nationella program och fem introduktionsprogram. Inom Jenny Nyströmskolan finns också anpassad gymnasieskola. Vi är en framåtsträvande skola med ett öppet klimat som tror på såväl dig som lärare som på våra elever.
Du kommer att ha din placering på Jenny Nyströmskolans anpassade gymnasieskola, där du kommer ha chefsansvar för lärare och pedagogiska assistenter på vår en-till-en-verksamhet.
Vill du vara med och göra skillnad för elever som behöver skolan allra mest? Vi söker nu en programrektor till vår anpassade gymnasieskola med ansvar för verksamheter där elever har behov av hög personaltäthet och individuellt stöd.
Som programrektor på vår skola ansvarar du för de klasser där eleverna har en-till-en-bemanning. Det är elever med olika behov som kräver hög grad av struktur, individanpassning och nära pedagogiskt stöd. Flera elever har också omsorgsbehov.
I uppdraget ingår personalansvar för både lärare och pedagogiska assistenter, där assistenterna utgör den största personalgruppen. En central del av ditt arbete är därför att skapa goda förutsättningar för samarbete i arbetslagen och att utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans med personalen.
Du ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och två planeringschefer. Ledningsgruppen arbetar nära varandra i det dagliga arbetet, och vi lägger stor vikt vid ett öppet och tillitsfullt samarbete.
I rollen som programrektor kommer du bland annat att ha följande arbetsuppgifter:
* leda och utveckla den pedagogiska verksamheten inom ditt ansvarsområde
* ha personalansvar för lärare och pedagogiska assistenter
* stödja personalen i arbetet med elever med intellektuell funktionsnedsättning
* systematiskt kvalitetsarbete
* bidra aktivt i skolans ledningsgrupp och i skolans övergripande utveckling
* samverkan med exempelvis habiliteringen, BUP och andra som elevgruppen möter
Vi söker en skolledare som är tydlig, närvarande och engagerad. Du ser styrkan i att arbeta tillsammans med andra och har förmåga att skapa trygghet och riktning i verksamheter där både elever och personal behöver ett tydligt men också ett tillitsbaserat ledarskap.
Du har ett genuint intresse för målgruppen och vill bidra till att varje elev får de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas. Du blir en del av en skolledning som arbetar nära varandra och där vi tillsammans tar ansvar för skolans utveckling och elevernas bästa.
Hos oss på Jenny Nyströmskolans anpassade gymnasieskola i Kalmar får du arbeta i en verksamhet där undervisning, relationer, professionalism och elevernas utveckling står i centrum. Vi är en skola med kompetenta och ansvarstagande medarbetare med ett stort engagemang. Vi är måna om att alla medarbetare hos oss ges möjlighet att växa och utvecklas.
Det är meriterande om du
* har erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning
* har pedagogisk utbildning och erfarenhet från skolans verksamhet
* har erfarenhet av arbetsledning eller skolledarskap för den aktuella elevgruppen
* känner dig trygg i att leda och utveckla personal
* har intresse för och erfarenhet av utvecklingsarbete
* har god samarbetsförmåga och trivs i ett nära ledningsarbete
ÖVRIGT
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315059 - 2026".
Detta är ett heltidsjobb.
Kalmarsunds gymnasieförbund, Anpassad gymnasieskola
Rektor
Anders Nord anders.nord@ksgyf.se 0705-69 31 31
9822365