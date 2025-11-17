Programansvarig till Aerospace Systems
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu en programansvarig till en av våra affärsteam inom BU Aerospace systems. Som programansvarig har du ansvar för kontinuerlig uppföljning och målstyrning mot vår operations och leverans. Du är nyckelspelare i gränssnittet mot kund som förväntar sig snabb och korrekt återkoppling, i både det dagliga och för stunden aktuella åtaganden.
Programansvarig i en våra affärer internt inom Aerospace Systems innebär bland annat:
*
Ansvara för att åtagande mot respektive affär hålls uppdaterade och kommuniceras inom Aerospace Systems.
*
Ansvara för att slutleverans till kund uppfylls
*
Ansvara för rapportering och koordinering med kund och samordning av kunddata som berör affären.
Specifika arbetsuppgifter för tjänsten är bland annat:
*
Omsätta åtaganden till mål kopplade till affären och följa upp programmets mål, aktuella nyckeltal samt rapportera löpande till affärsansvarig
*
Delta i affärsteam
*
Genomföra scenarioanalyser och programändringar
*
Delta i analyser av nya affärer
*
Tillsammans med planeringsansvariga och huvudplanering bedöma och godkänna krav på ändringar i kundens leveransplan med hänsyn till produktionsplanerPubliceringsdatum2025-11-17Profil
Som programansvarig tror vi att du har en teknisk eftergymnasial utbildning eller annan relevant arbetslivserfarenhet. Du har förmåga och erfarenhet att på strategisk och operativ nivå samarbeta på olika organisatoriska nivåer, både internt och externt. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrit i både svenska och engelska.
För att vara framgångsrik i den hör rollen ser vi att du har ett strukturerat arbetssätt samt planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Som programansvarig kommer du ha en ledande roll i ett affärsteam och ser gärna att du driver dina frågor framåt på ett självständigt sätt. Du är en lagspelare och är lyhörd för andra i samarbetssituationer. Vi ser även att du har förmåga att kravställa och följa upp mål på ett tydligt sätt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
