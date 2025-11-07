Produktionsteknisk chef
ValueOne söker en produktionsteknisk chef till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom industrin i Ovanåkers kommun. Uppdraget startar enligt överenskommelse och pågår under 6 månader med goda möjligheter till överrekrytering.
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management - inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning och rekryteringsstöd inom vårt specialistområde samt verksamhetsutveckling av företags funktion för Supply Chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. Som konsult hos ValueOne ingår du i ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med i vårt team erbjuds du:
Marknadsmässig lön, som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Om rollen
Som Produktionsteknisk chef ansvarar du för underhåll, teknik och utveckling av maskinparken och utrustningen i en modern och framåtlutad industrimiljö. Du leder och utvecklar ett team på fem medarbetare och är en tekniskt kunnig och närvarande ledare som aktivt deltar i det dagliga arbetet när behov uppstår. Rollen är en del av fabriksledningsgruppen och har en viktig funktion i att bidra till fabrikens övergripande strategi och prioriteringar.
Ansvara för drift, utveckling och tillgänglighet i maskinparken och utrustningen.
Säkerställa hög driftsäkerhet samt ökad produktivitet och effektivitet i produktionen.
Leda arbetet med förebyggande och avhjälpande underhåll för att minimera oplanerade stopp.
Ansvara för beredning och kalkylering.
Planera och införa strukturerat, inplanerat underhåll och utveckla rutiner och arbetssätt.
Leda implementering och driftsättning av ny teknik och maskiner tillsammans med interna och externa parter.
Identifiera och driva tekniska förbättringsinitiativ och projekt inom produktionen.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionsteknik och underhåll inom tillverkande industri samt vana av maskininstallationer, investeringsprojekt och förbättringsarbete i industriell miljö. Du har god förståelse för maskinstyrning, PLC-system och automation. Flytande svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Det är meriterande om du har en eftergymnasial teknisk utbildning, gärna med inriktning mot maskinteknik, produktionsteknik eller automation. Erfarenhet från industri med maskinbearbetning ses också som meriterande.
Som person är du en verksamhetsnära, trygg och förtroendeingivande ledare med god kommunikationsförmåga. Du är målinriktad, strukturerad och utvecklingsdriven, med förmåga att identifiera och driva förbättringar både tekniskt och organisatoriskt.
Ansökan
Ansökan och CV skickar du in via vår hemsida: http://valueone.se/aktuella-jobb/.
Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Emmy Aho på telefon 076 513 40 22 eller 010 332 29 20. Ersättning
