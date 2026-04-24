Produktionstekniker Till Esab AB
Macavoy AB / Maskiningenjörsjobb / Perstorp Visa alla maskiningenjörsjobb i Perstorp
2026-04-24
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Macavoy AB i Perstorp
, Klippan
, Örkelljunga
, Åstorp
, Bjuv
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i vårt förändringsarbete? Du kommer att arbeta nära produktion och ansvara för att utveckla processer, skapa tydliga arbetssätt och säkerställa rätt tekniska standarder. Rollen passar dig som trivs i förändring, ser möjligheter i förbättring och motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra.
Om ESAB
ESAB är ett globalt företag med mer än 100 års kontinuerlig forskning, utveckling och försäljning, som gör ESAB till ett världsledande företag inom svetsning. ESAB har över 10 000 anställda världen över. På vår enhet i Perstorp är vi ca 230 anställda. Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter i din roll. Du får en global mångkulturell arbetsmiljö, där vi kan ge dig möjlighet att samarbeta internationellt.
Vår uppgift på enheten i Perstorp är att tillverka svetselektroder och distribuera dessa kvalitetsprodukter i rätt tid och rätt kvantitet till våra kunder. Vi ska dessutom göra det på det effektivast möjliga sättet.
Bakgrund och uppdraget
ESAB i Perstorp växte kraftigt personellt under 2023-2024 till följd av att man tog över tillverkningen från flera olika anläggningen i Europa. Rollen och behovet av Produktionstekniker har tydliggjorts och vuxit fram de senaste åren då vi ser att vi behöver bli ännu bättre på att utmana och utveckla de processer vi har.
Denna rekrytering är en utökning. Det finns idag två andra Produktionstekniker. Du kommer att rapportera till Produktionschef och placering är i Perstorp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Driva utveckling och effektivisering av våra produktionsprocesser
• Analysera och optimera produktionens tillgänglighet, kapacitet, hastighet och kvalitetsutfall
• Identifiera flaskhalsar och genomföra förbättringsåtgärder för ökad produktivitet
• Fastställa, utveckla och följa upp tekniska normer, standarder och arbetssätt i produktionen
• Skapa tydligare struktur, processer och rutiner för ett stabilt och effektivt produktionsflöde
• Utveckla och implementera förbättringar av produktionsutrustning och processer
• Driva tvärfunktionellt förbättringsarbete tillsammans med produktion, underhåll, processteknik och externa leverantörer
• Kartlägga kompetensbehov hos operatörer och ta fram utbildningsplaner utifrån verksamhetens behov
• Ansvara för planering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser inom ansvarsområdet
• Medverka i och leda projekt inom ständiga förbättringar
• Vara del av daglig drift och behjälplig vid brandkårsutryckning
Du har en relevant eftergymnasial teknisk utbildning inom produktionsteknik eller motsvarande erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av produktionsteknik, processteknik eller tillverkningsindustri. Vi ser att du på något vis varit del av och arbetat med förbättringsarbete, LEAN eller liknande metoder.
Du är en förändringsbenägen och initiativtagande person med starkt eget driv. Du trivs i en roll där du får skapa struktur, ordning och tydliga processer, samtidigt som du ser möjligheter till förbättring och utveckling. Med din analytiska förmåga identifierar du flaskhalsar och förbättringsområden, och du har förmågan att omsätta idéer till praktiska resultat.
Du har lätt för att samarbeta och trivs med många kontaktytor i organisationen. Samtidigt arbetar du självständigt, tar ansvar och driver frågor framåt på ett naturligt sätt. Vi ser också att du har ett genuint intresse för kompetensutveckling och motiveras av att hjälpa andra att växa i sina roller.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
Macavoy hanterar denna rekrytering. Du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Om du har frågor är du varmt välkommen att ringa rekryteringskonsult Markus Holmgren, 0735-195481.
Vem är Macavoy?
Macavoy AB är den lilla rekryteringsbyrån med de stora kompetenserna. Macavoy är specialiserad på rekrytering av chefer, projektledare och specialister med teknisk bakgrund. Läs mer om Macavoy på www.macavoy.se
och följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av vad som händer: http://linkedin.com/company/macavoy-ab/
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7636840-1966701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Macavoy AB
(org.nr 559070-1404), https://www.macavoy.se
Perstorp Industrial Park (visa karta
)
284 80 PERSTORP Arbetsplats
Macavoy Jobbnummer
9875626