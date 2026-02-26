Produktionstekniker till Cyclife
2026-02-26
Vill du arbeta i en framtidsbransch där säkerhet, hållbarhet och teknisk utveckling står i centrum? Cyclife befinner sig i en expansiv fas och söker nu en produktionstekniker som vill bidra till att utveckla effektiva processer och skapa hög kvalitet i en verksamhet med stort samhällsansvar.
Vad erbjuder vi?
• Maximerat friskvårdsbidrag på 5 000 kr* Sex fria arbetsdagar utöver de röda dagarna
• Arbetstidsförkortning med 24 timmar per år
• Förskottssemester
• Subventionerat pris på lokal lunchrestaurang
• Laddstolpar för elbil och laddhybrid.
Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricité De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är dag ett bolag med drygt 230 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet.
Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning. Mer information om Cyclife ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en produktionsteknisk bakgrund och erfarenhet från industrin, där du har arbetat med förbättringsarbete och trivs i en roll nära verksamheten. Du är van att kombinera tekniskt arbete med administrativa inslag och har ett strukturerat arbetssätt.
Krav och kvalifikationer:
• Produktionsteknisk bakgrund, gärna med erfarenhet av förbättringsarbete inom industrin
• Erfarenhet av administrativt arbete
• God systemvana inom Office 365
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort.
Meriterande:
• Examen som högskoleingenjör inom maskinteknik eller likvärdig utbildning
• Kunskaper inom LEAN och/eller 5S
• Erfarenhet av SAP eller liknande affärssystem.
För att trivas i rollen tror vi att du är en kommunikativ och lösningsorienterad person som gärna samarbetar över funktioner. Du har modet att söka svaren där de finns, oavsett om det innebär att gå ut i produktionen, ställa frågor och skapa dialog för att förstå verksamhetens behov. Med nyfikenhet, ödmjukhet och handlingskraft driver du arbetet framåt, genomför behovsanalyser och omsätter dem till hållbara och effektiva lösningar.
Vad innebär rollen?
Som produktionstekniker hos Cyclife blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa effektiva processer och säkerställa hög kvalitet i produktionen. Rollen är bred och varierad och kombinerar praktiskt arbete nära produktionen med teknisk utveckling och strukturerat administrativt arbete. Du får möjlighet att påverka arbetssätt, bidra i projekt och driva förbättringsinitiativ i en verksamhet där säkerhet och precision är avgörande.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
• Utveckla och förbättra produktionsutrustning och processer
• Genomföra förstudier, metodval och tidsstudier för att optimera flöden
• Leda eller bidra med teknisk kompetens i CAPEX-projekt kopplade till nyanskaffning av utrustning
• Arbeta med förbättringsarbete samt delta i standardiseringsinitiativ som LEAN och 5S
• Samverka med produktionen samt service- och underhållstekniker för att skapa bästa möjliga lösningar
• Säkerställa korrekt dokumentation och rapportera projektstatus till avdelningschef eller affärsområdeschef.
Placeringsort är Studsvik utanför Nyköping och arbetet sker huvudsakligen på plats. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB.
Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elida Rhodin.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se Jobbnummer
9766534