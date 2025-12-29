Produktionstekniker Junior
WEquel AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WEquel AB i Stockholm
, Mölndal
eller i hela Sverige
Produktionstekniker - Junior
Plats: Umeå
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Om rollen
Vi söker en junior produktionstekniker med viss praktisk erfarenhet från tillverkningsmiljö. Rollen passar dig som har 1-2 års arbetslivserfarenhet efter avslutad högskoleutbildning och vill fortsätta utvecklas inom produktion, flödesoptimering och förbättringsarbete.
Du kommer att arbeta nära produktionen och bidra i det dagliga tekniska stödet samt i förbättringsinitiativ.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Stödja produktionen i tekniska och processrelaterade frågor
Delta i förbättringsarbete inom produktion och flöden
Arbeta med tidsstudier, takttidsberäkningar och kapacitetsanalyser
Medverka i metod- och arbetsinstruktionsarbete
Samarbete med produktion, kvalitet och underhållKvalifikationer
Högskoleutbildning inom produktionsteknik, maskinteknik eller liknande
Minst 1-2 års relevant arbetslivserfarenhet efter avslutad utbildning
Erfarenhet av MTM-SAM eller liknande tidsstudie-/metodverktyg
Förmåga att beräkna och analysera takttider och produktionsflöden
Grundläggande teknisk och produktionsförståelse
Meriterande
Erfarenhet från tillverknings- eller monteringsindustri
Kunskap inom Lean Production
Erfarenhet av förbättringsarbete i produktionDina personliga egenskaper
Analytisk och strukturerad
Lösningsorienterad och nyfiken
Trivs med att arbeta nära produktion
Intresserad?
Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeQuel AB
(org.nr 559102-9003)
Artillerigatan 6 (visa karta
)
114 51 STOCKHOLM Arbetsplats
WEquel AB Jobbnummer
9665582