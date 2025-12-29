Produktionstekniker Junior

WEquel AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2025-12-29


Produktionstekniker - Junior
Plats: Umeå
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Om rollen
Vi söker en junior produktionstekniker med viss praktisk erfarenhet från tillverkningsmiljö. Rollen passar dig som har 1-2 års arbetslivserfarenhet efter avslutad högskoleutbildning och vill fortsätta utvecklas inom produktion, flödesoptimering och förbättringsarbete.
Du kommer att arbeta nära produktionen och bidra i det dagliga tekniska stödet samt i förbättringsinitiativ.

Publiceringsdatum
2025-12-29

Dina arbetsuppgifter
Stödja produktionen i tekniska och processrelaterade frågor
Delta i förbättringsarbete inom produktion och flöden
Arbeta med tidsstudier, takttidsberäkningar och kapacitetsanalyser
Medverka i metod- och arbetsinstruktionsarbete
Samarbete med produktion, kvalitet och underhåll

Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom produktionsteknik, maskinteknik eller liknande
Minst 1-2 års relevant arbetslivserfarenhet efter avslutad utbildning
Erfarenhet av MTM-SAM eller liknande tidsstudie-/metodverktyg
Förmåga att beräkna och analysera takttider och produktionsflöden
Grundläggande teknisk och produktionsförståelse

Meriterande
Erfarenhet från tillverknings- eller monteringsindustri
Kunskap inom Lean Production
Erfarenhet av förbättringsarbete i produktion

Dina personliga egenskaper
Analytisk och strukturerad
Lösningsorienterad och nyfiken
Trivs med att arbeta nära produktion

Intresserad?
Ansök idag!

Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivare
WeQuel AB (org.nr 559102-9003)
Artillerigatan 6 (visa karta)
114 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
WEquel AB

