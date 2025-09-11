Produktionstekniker
Nammo-koncernen har ca 3.700 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 550 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Lockas du av att arbeta i ett spännande företag där du kan vara med och skapa en säkrare framtid? Är du en engagerad person som motiveras av tekniska förbättringar?
Då kanske du är vår nästa Produktionstekniker!
Hos oss får du förmånen att tillhöra ett unikt och framgångsrikt företag som uppmuntrar och ger dig förutsättningar till personlig och yrkesmässig utveckling i en framgångsrik verksamhet i kraftig tillväxt med korta beslutsvägar och framtidsoptimism. I rollen som Produktionstekniker får du möjligheten att göra skillnad genom att vidareutveckla det tekniska arbetet på siten i Karlsborg.
Om rollen
Arbetsuppgifterna som produktionstekniker är varierande och du kommer dagligen arbeta med problemlösning, utredningar, analyser och tekniska förbättringar i produktionen. I rollen kommer du att planera och genomföra produktionstekniska förbättringar och driva process och kvalitetsutvecklingsarbete inom ditt ansvarsområde. Du kommer också att dokumentera standarder för enheten, skriva rapporter och upprätta checklistor.
Vidare kommer du att ansvara för mindre konstruktionsarbeten på avdelningen, allt från verktyg till reservdelar, vilket gör att erfarenhet av arbete i 2D och 3D programvaror är meriterande.
Den produktionstekniska rollen hos oss är bred och en viktig roll i vår verksamhet där du får vara med att leda, påverka och göra skillnad i det produktionstekniska området - på riktigt!
Nammo i Karlsborg är i ett expansivt skede och vi verkar i en händelserik och spännande bransch.
Vår kandidat
För att lyckas i den här rollen krävs det att du är tekniskt intresserad och har en fullgjord examen som högskoleingenjör, alternativt flera års erfarenhet från att ha arbetat som produktionstekniker i produktionsmiljö, gärna från tillverkningsindustrin.
Du har drivit och genomfört förändrings- och förbättringsarbeten och är kunnig inom moderna produktionstekniska metoder. Dessutom är du en duktig administratör och har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Då rollen innebär dagligt samarbete och kommunikation med andra behöver du vara relationskapande, kommunikativ och ha lätt för att samarbeta på alla nivåer. Ditt arbete präglas av god struktur och du är van vid att arbeta med många olika arbetsuppgifter samtidigt. Som person är du engagerad, initiativtagande och har förmågan att ta eget ansvar och driva ditt arbete framåt.
För mer information gällande rollen och Nammo är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Per Florin på Per.Florin@nammo.com
Tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 28/9-2025.
