Produktionsstöd Byggarbetsmiljö
2026-03-05
Om uppdraget
Uppdraget är kopplat till utvecklingen av en ny cirka 27 mil lång järnväg mellan Umeå och Luleå. Projektet är en viktig del av utvecklingen av transportinfrastrukturen i norra Sverige och genomförs inom ramen för ett större nationellt investeringsprogram.
Som Produktionsstöd Byggarbetsmiljö kommer du att arbeta som en resursförstärkning i beställarens projektorganisation och bidra till att säkerställa en säker och effektiv produktion. Rollen innebär nära samarbete med projektledare samt entreprenörer inom både väg- och järnvägsrelaterade projekt.
Arbetet bedrivs i projektform och kan innebära resor mellan projektkontor i Umeå, Skellefteå och Luleå samt till aktuella arbetsplatser.
I rollen kommer du bland annat att:
Granska entreprenörers projekt- och arbetsmiljöplaner.
Följa upp arbetsberedningar och säkerställa att de efterlevs i entreprenaderna.
Delta i samordningsmöten kopplade till byggarbetsmiljö.
Genomföra kontroller av kranar, liftar och annan besiktningspliktig utrustning.
Följa upp och övervaka utredningar efter säkerhetsavvikelser, tillbud och olyckor.
Rapportera avvikelser och incidenter i beställarens system.
Medverka vid skyddsronder och arbetsplatsuppföljningar.
Säkerställa att projektet uppfyller gällande lagkrav inom arbetsmiljö.
Stödja projektledningen i arbetsmiljörättsliga frågor.
Planera och leda samordningsmöten med entreprenörer och andra intressenter.
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
Universitets- eller högskoleexamen inom tekniskt område, alternativt motsvarande erfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom bygg- eller infrastruktursektorn.
Minst 1 års erfarenhet från entreprenadprojekt över 20 MSEK.
Utbildning för BAS-P och BAS-U.
Utbildning i byggherrens arbetsmiljöansvar.
B-körkort.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV till:info@etoile-nordique.com
Vänligen märk mejlet med "Produktionsstöd Byggarbetsmiljö" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
