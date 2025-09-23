Produktionsplanerare
ValueOne söker en erfaren Produktionsplanerare för ett konsultuppdrag till vår kund i Bohuslän. Uppdraget ska starta snarast och beräknas sträcka sig över i sex månader.
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management - inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning och rekryteringsstöd inom vårt specialistområde samt verksamhetsutveckling av företags funktion för Supply Chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. Som konsult hos ValueOne ingår du i ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med i vårt team erbjuds du:
Marknadsmässig lön, som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Om rollen
I rollen som produktionsplanerare förväntas du bidra med att hantera och koordinera företagets produktionsprocess. Du kommer att vara verksam inom order- och leverantörshantering, frakt och logistik, produktionsplanering med mera.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Ta emot och bekräfta beställningar från kunder och kommunicera med dem och andra avdelningar för att säkerställa att beställningar uppfylls i tid.
Planera och koordinera produktionsschemat för att säkerställa materialtillgång och förnödenheter för leverans.
Beställa och hantera råvaror och övriga förnödenheter
Planera och koordinera transporter, inklusive schemaläggning och kommunikation med transportörer och kunder.
Hantera och optimera lagernivåer.
Erfarenhet och kompetens
För att lyckas i rollen ser vi att du har ca. fem års erfarenhet som produktionsplanerare, gärna från en större tillverkande industri. Du har god förståelse för planering, lagerhantering och logistik, samt är van att arbeta i tvärfunktionella team och hantera olika intressenter. Du har mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift, och är duktigt på att organisera.
