Produktionsledare till AMB Industri AB
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Emmaboda Visa alla maskiningenjörsjobb i Emmaboda
2025-12-30
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Emmaboda
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
, Ronneby
eller i hela Sverige
Vill du ta ett helhetsansvar i en modern produktionsmiljö där ledarskap, kvalitet och långsiktig hållbarhet står i centrum?
Hos AMB får du möjligheten att arbeta i ett familjeägt bolag med stabil tillväxt, korta beslutsvägar och ett starkt engagemang för både människor och samhälle.
Din roll hos oss
Som produktionsledare är du en central del av vår dagliga verksamhet och leder ett team om cirka 20 medarbetare i tvåskiftsdrift. Du ansvarar för att skapa struktur, tydliga mål och goda förutsättningar för att produktionen ska fungera effektivt, stabilt och med hög kvalitet - även när du inte är på plats.
Du ingår i ett nära samarbete med övriga produktionsledare och rapporterar direkt till Produktionschefen. Tillsammans driver ni utvecklingen av produktionen med fokus på förbättringar, arbetsmiljö och långsiktig konkurrenskraft.
Ditt ansvar
I rollen kommer du bland annat att:
• Sätta mål för avdelningen, följa upp resultat och arbeta aktivt med nyckeltal
• Leda, utveckla och engagera medarbetare samt ansvara för bemanning och kompetensutveckling
• Driva ständiga förbättringar genom Lean, standardiserade arbetssätt och tydliga processer
• Säkerställa att produktionen bedrivs enligt våra krav på kvalitet, arbetsmiljö och miljö
• Bidra till att utveckla verksamheten i linje med företagets långsiktiga strategi och hållbarhetsmål
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri och som trivs i en ledande roll med ansvar för både människor och resultat.
Du arbetar strukturerat, är trygg i ditt beslutsfattande och van att följa upp verksamhet med hjälp av data och nyckeltal. Du har förmågan att skapa engagemang i ditt team, samtidigt som du driver arbetet framåt med tydlighet och fokus.
Oavsett om du är en etablerad ledare eller i början av din chefsresa är du:
• Stabil och tydlig i ditt ledarskap
• Lösningsorienterad och utvecklingsdriven
• Bekväm med att fatta beslut och prioritera i vardagen
Du har god datorvana (Microsoft Office), använder gärna digitala uppföljningsverktyg och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Teknisk bakgrund eller eftergymnasial utbildning är meriterande.
Därför AMB
AMB är ett familjeägt industriföretag med cirka 200 medarbetare, varav runt 150 arbetar i produktionen. Vår produktion är i gång alla veckans dagar och kännetecknas av hög automationsgrad och mycket höga kvalitetskrav.
Vi erbjuder:
• Korta beslutsvägar och en nära ledning
• En stabil arbetsgivare med god lönsamhet och framtidsfokus
• Ett tydligt hållbarhetsengagemang, bland annat genom egen solcellpark
• En arbetsmiljö där förbättringar, ansvarstagande och samarbete är en självklar del av vardagen
Vår huvudverksamhet finns inom medicinteknik, och vi är världsledande inom ytbehandling av hörapparater. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 13485.
Låter detta som nästa utmaning för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande - så vänta inte.
I den här rekryteringen samarbetar AMB med Jefferson Wells. Får du tjänsten kommer du att anställas av AMB. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Carina Berg på mobil: 070 377 07 47. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fe1bae1e-27d3-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
AMB Industri AB Kontakt
Carina Berg Carina.Berg@jeffersonwells.se +46703770747 Jobbnummer
9666374