Produktionsledare Plantskola
2026-02-24
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Det är i skogen allt börjar - och hela tiden börjar om. Södra Skog arbetar med att köpa in den förnybara skogsråvaran från våra över 50 000 medlemmar och leverera den till Södras olika industrier. Vi arbetar nära medlemmarna i deras skogsbruk, vi delar deras utmaningar och vi hjälper dem att skapa både ökad klimatnytta och högre lönsamhet. I vårt arbete ingår även utvecklandet av digitala stöd och nya skogliga tjänster.
Under drygt 50 år har Södra arbetat med plantproduktion och satsat stort för att få fram det bästa plantmaterialet för sydsvenska förhållanden. Nu finns möjligheten att bli del av Södras plantskola i Falkenberg i rollen som Produktionsledare!
Det här får du jobba med på Södra
Som Produktionsledare ansvarar du för att leda och utveckla arbetsmiljö, medarbetare och produktion. Genom ett omtänksamt och coachande ledarskap bygger du effektiva team som bidrar till arbetsglädje och trivsel. Dina arbetsuppgifter består exempelvis av:
Koordinering och ansvar för säkerhets- och arbetsmiljöarbete
Taktisk planering och styrning av odling/produktion samt bemanningsplanering och rekrytering
Identifiera och leda projekt och investeringar
Budgetansvar
Driva igenom förbättringar i tätt samarbete med processutvecklare
Till din hjälp har du engagerade och kunniga medarbetare på plantskolan samt ett nära samarbete och utbyte med dina produktionsledarkollegor i Falkenberg och på vår andra plantskola i Flåboda.
Tjänsten är ett vikariat på heltid och dagtid under perioden juni 2026 - augusti 2027 med placering vid Södras plantskola i Falkenberg.
Vem söker vi?
Vi söker dig som delar vår värdering att genom omtanke för varandra sätta hälsa och säkerhet först i varje situation, och du har med fördel erfarenhet av att jobba systematiskt med dessa frågor. Som person drivs du av resultat, är kommunikativ och tror på att nära samarbete och samverkan med andra är nyckeln till goda resultat. Du har också förmåga att verka och leda i förändring och når resultat genom ett inkluderade ledarskap. Vidare faller det dig naturligt att utveckla goda och förtroendefulla relationer, att vara nyfiken, lyhörd och strukturerad men också flexibel när situationer kräver det.
Utöver ovan har du:
• Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet - Ledarerfarenhet - Goda språkkunskaper i svenska och engelska - B-körkort
Har du erfarenhet från skogsbranschen eller industrin ser vi det som meriterande.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen kontaktar du rekryterande chef Martin på martin.persbeck@sodra.com
eller +46761161814. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du maila till kajsa.aberg@sodra.com
. Fackliga frågor besvaras av:
Fredrik Dacke, Saco, på fredrik.dacke@sodra.com
Teddy Hedlund, Unionen, på teddy.hedlund@sodra.com
Robert Andersson, Ledarna, på robert.andersson@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 10 mars.
