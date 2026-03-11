Produktionsingenjör inom underhåll
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-03-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Jönköping
, Eksjö
, Falköping
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Här får du en bred och central roll i en producerande industrimiljö där du arbetar nära produktionen med underhåll, processeffektivitet och teknisk support. Du blir en nyckelperson i att säkra driftsäkerhet, kvalitet och kontinuerliga förbättringar, med goda möjligheter att påverka arbetssätt, rutiner och tekniska lösningar.
Rollen passar dig som trivs i en verksamhetsnära miljö med högt tempo, där tekniskt kunnande värderas högt och där du får driva förbättringar från idé till genomförande.
ArbetsuppgifterPlanera, genomföra och dokumentera service och underhåll på produktionsmaskiner och utrustning.
Utveckla underhållssystem, operatörsunderhåll och servicerutiner.
Samordna extern service, planerat underhåll och akuta produktionsstopp.
Mäta, sammanställa och visualisera processeffektivitet och energieffektivitet i produktionen.
Driva förbättring av befintliga processer och bidra till utveckling av nya.
Delta i och driva industrialisering av nya produkter.
Utbilda operatörer i förebyggande underhåll och ge teknisk support vid stillestånd.
Säkerställa beställning och lagerhållning av reservdelar och servicematerial.
Ansvara för lasersäkerhet på siten och stötta inom brandlarm, kalibrering och andra tekniska områden vid behov.
KravStark kunskap inom process- och produktionsteknik, pneumatik, hydraulik, el och ritningsläsning.
Kännedom om systematiskt underhåll.
God datorvana samt kunskap i Office och CAD.
Körkort B och truckkort.
Kunskap om SAM.
Erfarenhet av projektledning.
Kunskap om maskinsäkerhet.
Utbildning i heta arbeten.
Flytande svenska i tal och skrift samt engelska i tal och skrift.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7370532-1887564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9791717