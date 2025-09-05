Produktionsenhetschef till Primärvårdscentrum
2025-09-05
Nu har du möjlighet att leda utvecklingen av primärvården i Östergötland som produktionsenhetschef.
Vi vill skapa en stark primärvård i länet för att klara hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Här får du chansen att påverka utveckling och organisering av Primärvårdcentrum (PVC) tillsammans med cirka 1 500 engagerade medarbetare.
Vårt erbjudande
Inom PVC samlas idag 33 regiondrivna vårdcentraler, barnhälsovårdsenheten, allmänmedicinskt utbildningscentrum, 1177 och jourcentraler, samt Vårdcentrum Finspång. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på kvalitet i vården, utveckling, god hälsa hos medborgaren och bra arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Primärvården befinner sig i en spännande utvecklingsfas som bland annat innebär nya samarbetsformer och arbetssätt, digitalisering samt fokus på personcentrerad och nära vård.
Dina arbetsuppgifter
Som produktionsenhetschef har du ett övergripande ansvar för centrumets verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du säkerställer att verksamheten utvecklas och bidrar till fastställda mål och strategier. Som produktionsenhetschef är du ansiktet utåt för verksamheten och spindel i nätet med breda samverkansarenor. Bland annat kommer du delta i ett nationellt nätverk för regiondriven primärvård över landet. Du är ledamot i det regionala samverkansforumet med länets kommuner samt forum inom sydöstra sjukvårdsregionen. Du har ett visst informationsansvar till de privat drivna vårdcentralerna inom vårdvalet. Då vi verkar inom en politiskt styrd organisation kommer du även ha dialog med politiker och media.
I primärvårdens uppdrag ingår ansvar för komplexa gränsöverskridande vårdprocesser och samverkan med såväl kommunen och sjukhusklinikerna. Ett fokusområde är "Nära vård" som innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från invånarnas behov snarare än organisationernas. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster. Arbetet med nära vård drivs av Region Östergötland och länets kommuner. PVC bedriver även forskning, utveckling och undervisning i nära samarbete med Linköpings Universitet.
Ledarskapet inom Region Östergötland bygger på vår gemensamma ledarsyn.
Arbetsgrupp
Du ingår i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och din närmaste chef är vårddirektör. Som produktionsenhetschef leder du centrumet tillsammans med tre primärvårdsområdeschefer, en i varje länsdel. I ledningsgruppen ingår även utvecklings-, ekonomi- och HR-chef, medicinsk ledningsansvarig, kommunikatör samt forskningschef. De som rapporterar direkt till dig är primärvårdsområdescheferna, forskningschefen, verksamhetschefen för Allmänmedicinskt utbildningscentrum, verksamhetschefen för 1177 och jourcentralerna samt verksamhetschefen för barnhälsovårdsenheten.
Om dig
Vi söker dig med en akademisk examen, gärna från hälso- och sjukvård. Du har en gedigen ledarerfarenhet och det är önskvärt att ha lett andra chefer. Det är meriterande att ha arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården, gärna primärvård. Då PVC finns i hela Östergötland behöver du ha B-körkort för att enkelt kunna ta dig till de olika verksamheterna. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som produktionsenhetschef har du flera olika samarbetsytor och därmed passar tjänsten dig som arbetar väl med andra samt har en god förmåga att lyssna och kommunicera. Genom din ledarförmåga skapar du engagemang och delaktighet, där ni tillsammans effektivt når uppsatta mål. Du fokuserar på resultatet och prioriterar samt planerar effektivt för att nå målen. Att tänka strategiskt är en självklarhet för dig och du kan se den långsiktiga betydelsen och vidare konsekvenser. Du har även förmågan att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Ansökan och anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning inom din grundprofession samt ett tidsbegränsat chefsförordnande. Tjänsten kommer att säkerhetsprövas. Första intervjuer planeras att genomföras efter klockan 16:30 den 1, 6, 8 och 13 oktober.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
