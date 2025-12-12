Produktionschef till Brightec Production
2025-12-12
Vill du leda produktion med fokus på kvalitet, teknik och teamwork i Mullhyttan? Brightec söker ny produktionschef!
Som produktionschef hos Brightec Production i Mullhyttan får du chansen att forma framtidens industri i en verksamhet som satsar på teknik, hållbarhet och människor. Här jobbar du nära både ledning och produktion i ett bolag med starka värderingar och höga ambitioner. Du får leda ett engagerat team, utveckla arbetssätt och driva förbättring i varje led. Brightec erbjuder korta beslutsvägar, moderna processer och en tydlig vision om att vara en möjliggörare för smart industri i Mellansverige. Det här är ett jobb för dig som gillar struktur, ansvar och att påverka på riktigt.Vi är i ett expansivt skede med många namnstarka kunder i flertalet branscher.
Ditt anställningserbjudande
Hos Brightec får du en central roll i en satsande industrigrupp med framtidstro. Vi erbjuder ett nära samarbete med ledning och teknik, en trygg arbetsmiljö och stor frihet att forma din roll. Här får du jobba i en vardag där struktur och förbättring uppmuntras, och där din insats syns och uppskattas. Du blir en nyckelspelare i en organisation där det du gör varje dag verkligen gör skillnad för kunder, kollegor och produktionsresultat. Allt detta med fötterna i den närkingska myllan.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
• Leda det dagliga produktionsarbetet tillsammans med teamledare
• Säkerställa bemanning, kapacitet och resursplanering
• Optimera flöden och driva effektivitet
• Prioritera och fördela resurser vid kapacitetstoppar
• Äga och utveckla teknisk beredning och processer
• Följa upp nyckeltal som ledtider, kvalitet och maskinutnyttjande (OEE)
• Säkerställa efterlevnad av rutiner inom kvalitet och arbetsmiljö
• Bidra till tekniska och strategiska beslut i produktionen
Värt att veta
Tjänsten är placerad i Mullhyttan i Lekebergs kommun. Du blir en del av ett tajt team i en platt organisation där beslut fattas snabbt. Rollen rapporterar direkt till VD och du får mandat att fatta beslut inom produktion, teknik och resursfördelning. Heltidstjänst, tillsvidare med start enligt överenskommelse.
På Brightec Production är vi 25 medarbetare och i Brightec Group är vi drygt 50 medarbetare.
Våra förväntningar
Vi tror att du har gedigen erfarenhet av produktion, gärna inom skärande bearbetning eller liknande. Du har en naturlig förmåga att skapa struktur, bygga team och hålla ihop helheten i en rörlig vardag. Du leder med trygghet, tydlighet och engagemang och tar ansvar för såväl människor som resultat. Vi söker dig som vill arbeta värderingsstyrt, har en teknisk förståelse och som trivs med att vara nära det operativa.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
