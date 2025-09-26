Production technician
2025-09-26
Produktionstekniker med kunskap inom kemi - Cytacoat AB
Om CytaCoat
CytaCoat AB är ett svenskt privat företag, grundat av forskare från Karolinska Institutet och KTH, som utvecklar avancerade ytbeläggningar för medicintekniska produkter. Målet är att förbättra produkternas prestanda genom att tillföra hydrofila, antifouling- och biofilmhämmande egenskaper som effektivt motverkar vårdrelaterade infektioner. CytaCoats teknologi är fri från både antibiotika och tungmetaller, vilket möjliggör användning in vivo (i levande organismer) utan att bidra till utveckling av resistens. Företaget fokuserar för närvarande på samarbete med tillverkare av medicintekniska produkter såsom katetrar och sårvårdsprodukter.
Tillsammans med sina partners anpassar CytaCoat beläggningen till kundspecifika behov. Företaget stödjer kunderna genom hela processen, från utveckling och tillverkning till att genomföra kliniska studier för att demonstrera klinisk effekt. Beläggningarna appliceras genom UV-inducerad polymerisering och våtkemisk doppning hållbara metoder som är utvecklade med fokus på miljövänlighet och effektiv resursanvändning.
CytaCoat driver egna laboratorier inom kemi, mikrobiologi, forskning & utveckling samt produktion, belägna på Karolinska sjukhusets område i Solna. Nu stärker vi vårt team för att bygga upp tillverkningen av våra ytbehandlade produkter.
Är du en flexibel produktionstekniker med erfarenhet av produktion, processutveckling och kemi? Trivs du i en dynamisk och föränderlig miljö där du kan bidra, påverka och utvecklas?
Vill du arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team med korta beslutsvägar och stora möjligheter att göra skillnad? Då kan rollen på CytaCoat vara precis rätt för dig!
Rollbeskrivning:
I den här rollen kommer du att arbeta i ett litet team och vara involverad i den dagliga driften av maskiner för ytbehandling av medicintekniska produkter och material (katetrar och sårvård) med CytaCoats innovativa teknik. Huvuddelen av arbetet är att köra maskinerna regelbundet men det finns också utrymme för att vara involverad i förbättring och optimering av processer och tillverkningsmetoder. Du förväntas dokumentera ditt arbete noggrant i enlighet med gällande standarder och företagets kvalitetsrutiner.
Du kommer att samarbeta med CytaCoats kemister, tekniska chefer och kvalitetssäkring. Ditt ansvar omfattar drift och underhåll av maskinerna samt felsökning och problemlösning i tillverknings-processen.
I din roll kommer du att säkerställa att produkter och processer uppfyller gällande kvalitets-standarder och föreskrifter. Du kommer också att bidra till riskbedömningar, dokumentgranskning, samordning med kollegor och chefer samt rapportskrivning. Dina arbetsuppgifter
Drift av maskiner for ytbehandling av medicintekniska produkter
Beredning av kemiska lösningar för produktion, i samarbete med våra kemister
Upprätthålla batchdokumentation i enlighet med ISO-13485
Delta i verifierings- och valideringsaktiviteter
Utveckla och underhålla rutiner och processdokumentation
Stödja Forskning & Utveckling och produktion vid validering av utrustning och metoderKvalifikationer
Nyexaminerad med högskoleutbildning inom kemi alternativt naturvetenskaplig gymnasieutbildning med relevant erfarenhet.
Minst 1 års erfarenhet från en liknande roll.
Erfarenhet av att arbeta enligt ISO-13485
Erfarenhet från processindustri eller laboratoriemiljö enligt GMP, gärna inom medicinteknik.
Flytande engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av produktionsdokumentation, processutveckling, teknisk dokumentation.
God förmåga att granska dokument noggrant.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med praktiskt arbete och strävar efter att leverera repeterbara och högkvalitativa resultat. Du är stresstålig, bra på att prioritera och kommunicerar tydligt både muntligt och skriftligt. Dina sociala färdigheter gör att du fungerar väl i samarbete med andra.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar CytaCoat med Randstad Life Sciences. Om du har några frågor, vänligen kontakta Midia Hussein, rekryteringskonsult på midia.hussein@randstad.se
Sista dag att ansöka är 19:e Oktober
Tjänsteomfattning: heltid, provanställning kommer att tillämpas
Placeringsort: Solna
