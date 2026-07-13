Production Quality Engineer
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Järfälla Visa alla elektronikjobb i Järfälla
2026-07-13
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som produktionskvalitetsingenjör ansvarar du för att säkerställa produktkvalitet och effektiva arbetssätt i produktionen. Rollen innebär att etablera, följa upp och kontinuerligt förbättra produktionsprocesser för att säkerställa att de uppfyller gällande krav, standarder och kundförväntningar. Du fungerar som ett kvalificerat stöd till produktionen i kvalitetsfrågor och representerar vid behov ledningen eller kunden i frågor som rör produktionskvalitet.
Du arbetar nära produktionen och andra funktioner för att identifiera förbättringsområden, förebygga kvalitetsbrister och säkerställa att produkter levereras enligt uppsatta kvalitets- och leveranskrav. Rollen innebär även att rapportera kvalitetsläget och driva ett kontinuerligt förbättringsarbete inom verksamheten.
Dina ansvarsområden:
Stödja produktionen i kvalitetsrelaterade aktiviteter, såsom FAI, avvikelsehantering, rotorsaksanalyser, korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA), skrotning och deltagande i leveransmöten.
Bedöma och hantera kvalitetsrelaterade frågor kopplade till produkter, verktyg och produktionsprocesser.
Ge produktionsstöd genom exempelvis IPC-stöd, utbildning och deltagande i kvalitetsforum.
Säkerställa att arbetssätt och processer följer aktuella krav, standarder och direktiv.
Planera och genomföra kvalificeringar och valideringar.
Stödja kvalitetsarbetet inom produktion i nyutvecklingsprojekt.
Följa upp kvalitetsläget och initiera kvalitetssäkrande åtgärder vid behov genom produktrevisioner, processrevisioner samt analys av statistik från avvikelserapporter.
Rapportera kvalitetsläge, revisionsresultat och förbättringsarbete till berörda intressenter.
Bidra till att säkerställa att leveranskriterier uppfylls.
Driva och stödja kvalitetsförbättrande initiativ inom organisationen genom att tydliggöra krav och behov.
Leda eller delta i arbete med korrigerande och förebyggande åtgärder inom kvalitetsområdet.
Delta i och vid behov driva initiativ för produkt- och verksamhetsutveckling.
Vägleda kollegor i ledningssystemet samt utbilda inom de områden där kvalitetsavdelningen ansvarar.
Du blir en del av ett team med 6-10 kollegor med varierande bakgrund, erfarenhet och kompetens. Teamet präglas av ett nära samarbete där kunskapsdelning, stöd och ett öppet klimat för frågor är en självklar del av vardagen. Tillsammans ansvarar ni för att stötta produktionen och säkerställa hög kvalitet samt leverans av produkter.Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Vi söker dig som är intresserad av utveckling och problemlösning genom ett nära samarbete med andra funktioner. Du trivs i en omväxlande miljö där kommunikation och självledarskap är viktigt. Du tycker om att förstå helheten genom att noggrant granska och utföra analyser av flöden och processer.
Vi ser även att du har:
Högskoleingenjörsexamen inom teknik/kvalitet eller likvärdig yrkeslivserfarenhet
1-3 års erfarenhet inom kvalitetsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande erfarenheter:
IPC-610/IPC-620
Produktionsnära arbete
Praktisk erfarenhet av olika metoder för rotorsaksanalys
Kvalificering av utrustning samt processer
Kvalitetsledningssystem och kvalitetsbedömningar
Processutveckling samt processförbättringar
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Nettovägen 6 (visa karta
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175 88 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10000946