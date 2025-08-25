Production Planner
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker dig som har ett starkt intresse för produktionsplanering på både taktisk och strategisk nivå, och som har förmågan att se helheten för att säkra flödet genom hela värdekedjan. Du arbetar proaktivt och ser samband mellan orsak och verkan, vilket gör att du kan skapa de rätta förutsättningarna för att vi ska kunna leverera enligt vår produktions åtaganden.
Du blir en del av Fighter Production inom Saabs affärsområde Aeronautics, och mer specifikt området Management Office, som ansvarar för produktionens behov av kalkylering, kundorderhantering samt strategisk, taktisk och operativ planering.
Sektionen Produktion Planning samarbetar nära med verkstadscheferna och ger planeringsstöd genom hela produktionskedjan, från detalj till slutmontering. I rollen kommer du att jobba med resurs & beläggning, kapacitetsplanering, buffertstyrning, produktionsuppföljning och vara stöd för produktionstekniska frågor. Utöver den produktionsnära planeringen ansvarar du för att optimera lagerstyrningen och för planering samt parameterinställningar för Aeronautics artikelsortiment. I ditt arbete balanserar du servicegrad, lageromsättningshastighet, totalkostnader och verkstadens förutsättningar - alla viktiga faktorer för en effektiv och hållbar produktion.
Som en del av Production Planning har du möjligheten att optimera, effektivisera och förbättra morgondagens planeringsuppsättning för Fighter Produktion och Aeronautics.
Din profil
Vi söker dig som har en teknisk eller ekonomisk utbildning på högskolenivå, alternativt motsvarande dokumenterad kunskap, tillsammans med några års relevant arbetslivserfarenhet inom planering, logistik eller lagerstyrning. Du är självgående, driven och strukturerad, med en god analytisk förmåga som gör att du snabbt kan se samband och effekter i olika processer.
Du har lätt för att samarbeta både i grupp och med olika interna funktioner, samtidigt som du har förmågan att se helheten och förstå dina uppgifter i ett större sammanhang. Du kommunicerar obehindrat både på svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Du trivs i en miljö där ständiga förbättringar och effektiviseringar är en naturlig del av vardagen och du tycker om att hitta lösningar på problem som uppstår. Dessutom har du god vana av att arbeta i affärssystem som IFS/ERP och Officepaketet. Erfarenhet från produktion och/eller från Gripen-verksamheten är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
