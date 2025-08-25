Production (General Worker)

Levra Bemanning AB / Fabriksjobb / Sigtuna
2025-08-25


Produktionsmedarbetare till catering för SAS
Vi söker nu noggranna och engagerade medarbetare till vår kund inom cateringbranschen, där du får vara en del av arbetet bakom maten som serveras ombord på SAS.
Om rollen
Som produktionsmedarbetare kommer du främst att arbeta med att paketera kartongboxar med mat. Arbetet sker i kylmiljö och ställer krav på både noggrannhet och effektivitet.
Arbetstider
Arbetstiden är förlagd mellan 06:00-22:30.


Passen är på upp till 8 timmar och varierar mellan dag- och kvällspass.


Arbete varannan helg ingår.


Självklart gäller komptid, OB och övertidsersättning enligt HRF:s kollektivavtal.
Kvalifikationer
Du talar svenska eller engelska (meriterande om du kan båda språken).


Du trivs med att arbeta i team och har en god arbetsmoral.


Du är flexibel gällande arbetstider.


Tidigare erfarenhet av livsmedelshantering eller arbete i kylmiljö är meriterande men inget krav.

Vi erbjuder
Ett spännande arbete i en internationell miljö.


Kollektivavtal och goda villkor.


Möjlighet att bli en del av ett engagerat team som tillsammans bidrar till att skapa en positiv upplevelse för resenärer.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Levra Bemanning AB (org.nr 559481-8931), http://www.levra.se

Arbetsplats
Levra

Jobbnummer
9473831

