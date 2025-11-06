Product Manager Sea Mines and Depth Charges
2025-11-06
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Är du teknikintresserad, affärsmässig samt gillar att tänka långsiktigt och strategiskt? Är du en god kommunikatör som gillar att få alla att dra åt samma håll? Då kanske vi har jobbet för dig.
Vi söker en produktledare med engagemang, energi och förmåga att bygga och förvalta relationer både med kunden, leverantörer och internt. Du behöver vara tekniskt kunnig men också ha god strategisk förmåga och ett stort intresse för affärer. Produktledaren har ansvar för produkten under hela dess produktlivscykel och ska se till att produkten är pris- och förmågemässigt attraktiv på marknaden och lönsam. Verksamhet på produktområdet pågår i hela livscykeln, från utveckling av nästa generations system till förvaltande och vidmakthållande av dagens produkter, i aktiv användning hos kund. Starka synergier finns med andra produkter, och du kommer samverka tätt med produktledarkollegor för att nå bästa resultat i hela portföljen.
Du kommer i din roll att tillhöra affärsområdet Kockums och affärsenheten Underwater Systems som utöver minor och sjunkbomber har torpeder, sensorer, obemannade och fjärrstyrda undervattensfarkoster. Resor i tjänsten kan förekomma.
Till den här tjänsten behöver vi en ledare som kan få alla att förstå vart vi är på väg och på så vis få alla att dra i samma riktning.
Du har troligtvis en teknisk examen, arbetat tekniskt ett antal år och känner att du vill vidga dina vyer. Du kan också vara en van produktledare som vill ta dig an ett nytt produktområde, eller erfaren inom produktionsutveckling/produktionsansvar och vill ta dig an ett större helhetsgrepp genom produktlivscykeln. Du ser dig kanske som en teknisk generalist som är intresserad av och lätt sätter dig in i många olika teknikområden, eller så kanske du har militär erfarenhet och vill hitta effektiva lösningar på militära problem idag och i framtiden. Du kan både kritiskt utvärdera dina egna idéer, och argumentera övertygande för dem. Erfarenhet inom explosiver på något sätt är meriterande.
Vi behöver en person som kan se behov och möjligheter långt fram i tiden och har energin att arbeta långsiktigt. Du kommer att få ansvar för en grupp av produkter så tjänsten kräver att du kan hålla många bollar i luften men också att du kan se synergier och möjligheter till återanvändning.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
