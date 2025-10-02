Processtöd till Frivården Mälardalen, Västerås
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet Frivården Mälardalen består av fyra frivårdskontor belägna i Västerås, Uppsala, Eskilstuna och Nyköping. Inom verksamhetsområdet Mälardalen arbetar nära 300 personer som leds av 14 kriminalvårdsinspektörer, två biträdande kriminalvårdschefer och en frivårdschef. Frivårdschefen är placerad i Västerås.
Du kommer att arbeta med uppföljning i de klientadministrativa systemen i syfte att öka möjligheten för alla medarbetare att göra ett ännu bättre arbete. Du ska leverera faktaunderlag till chefer för att stödja tydlig och konkret återkoppling men också som beslutsunderlag för frivårdschefen. Arbetet ska bedrivas nära verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår att leda kvalitetsarbetet genom kvalitetsråd inom olika klientprocesser. Du kommer att ha ansvar för remisser och andra förfrågningar från regional och nationell nivå. Du utgör ett nära stöd till frivårdschefen och är direkt underställd denne. I rollen ingår att ibland med kort varsel utreda och analysera förändringsbehov på de olika frivårdsenheterna. Du kommer också att vara processansvarig för den kommande utökningen av intensivövervakning. Arbetet är förenat med resor inom verksamhetsområdet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är självständig och serviceinriktad. Du är målmedveten, strukturerad och har förmåga och vilja att driva utvecklingsarbete. Du arbetar bra med komplexa frågor och har förmåga att själv planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet för hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar bra tillsammans med andra, har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och har förmåga att anpassa sättet att förmedla ett budskap utefter mottagarens förutsättningar.
Du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Medvetenhet om och förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• Akademisk utbildning/högskoleexamen motsvarande minst filosofie kandidatexamen.
• Erfarenhet av självständigt arbete i Kriminalvården
• Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande
• God administrativ förmåga
• Kunskap om kriminalvård i allmänhet och frivård i synnerhet
• God kunskap om att sammanställa och analysera arbetsprocesser och såväl kvalitativa som kvantitativa data
• God kunskap och erfarenhet av intensivövervakning
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
