Processoperatör till livsmedelsindustri - Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Helsingborg
2025-09-11
Beskrivning av rollen:
Som operatör tillverkar du material och produkter i vår maskinpark. Du har ordning & reda i ditt arbetsområde och följer bestämda rutiner. En del av ditt övergripande arbete är också att följa prioriteringsordning S-Q-P samt att utmana våra bestämda arbetssätt med förbättringsförslag. Det är viktigt att ha erfarenhet av att kunna arbeta i digitala system. På avdelning primary har vi processutrustning som kräver teknisk förståelse. För att kunna leverera i rollen behöver du kunna tolka tekniska felmeddelanden och utifrån detta utföra felsökning.
Ansvarsområden och befogenheter:
Ansvarar för att kunna köra vår processutrustning och kunna utföra en första felsökning och kommunicera detta vidare till tekniker
Ansvarar för att kunna registrera nödvändig information i vårt digitala vågsystem
Ansvarar för att tillverka våra produkter enligt bestämda rutiner
Ansvarar för att fylla i den dokumentation som krävs på ett korrekt sätt (BMR)
Ansvarar för att vid överlämning delge viktig information till nästkommande skift.
Ansvarar för att följa bestämda säkerhetsrutiner samt köra vår processutrustning på ett säkert sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Att tillverka produkter i vår processutrustning samt ha förståelse över de digitala hjälpmedlen och uppföljningssystemen
Att utföra första och sista bits kontroller på produkter enligt rutin
Att följa 5s och hålla rent och snyggt runt din maskin och ditt arbetsområde
Att arbeta aktivt med förbättringsarbetet
Att rapportera säkerhetsbrister för att främja en god arbetsmiljö
Att se till att skiftöverlämningar hanteras vid daglig styrning tavla och att avvikelser skrivs upp på tavla
Att använda bestämd skyddsutrustning samt följa bestämda hygienregler
Att arbeta för att nå bestämda måltal och de gånger måltalen ej nås rapportera och dokumentera avvikelser
Erfarenhet och kompetenser:
Erfarenhet inom processindustri
Erfarenhet av en digitaliserad verksamhet
Godkänd gymnasieutbildning inom teknik
Förstå och fylla i relevanta dokument
Förstå arbetsinstruktionerna och skapa dig en förståelse över konsekvenserna om bestämda arbetssätt ej följs
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Goda datorkunskaper
God problemlösningsförmåga Publiceringsdatum2025-09-11Dina personliga egenskaper
Konsekvenstänk
Analytisk
Ordningsam och ansvarsfull
Förmåga att arbeta strukturerat och effektivt
God samarbetsförmåga
Vilja att lära sig nya saker
Självstartare
Har ett bra bemötande och beteende mot andra
Arbetstider: 2-skift - EM: Mån-Tors 15:20-23:25, Fre: 15:20-21:30 FM: Mån-Fre: 07:00-15:30
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9503258