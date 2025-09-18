Processledare inom kategoristyrning i Sundsvall
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Försäkringskassans upphandlingsorganisation består av enheterna för upphandling och inköpsanalys. Arbetet leds av upphandlingschefen med stöd av två enhetschefer och en upphandlingsspecialist. Upphandlingsorganisationens drygt 30 medarbetare finns i Stockholm, Sundsvall, Umeå, Östersund, Arvidsjaur och Ystad. Du kommer att tillhöra enheten för inköpsanalys, där det idag jobbar 8 personer med rollerna avtalscontroller, hållbarhetscontroller, inköpskoordinator, e-handelsspecialist, Travel Manager och administrativ assistent. Tjänsten är nyinrättad och placerad i Stockholm, Östersund eller Sundsvall.
Processledning, analyser och tvärfunktionellt arbete
Försäkringskassan söker processledare inom kategoristyrning för att driva och utveckla myndighetens arbete med kategoristyrt inköp. I din roll som processledare för kategoristyrning ansvarar du för att samordna och utveckla metod och kategoristyrningsprocess samt utbilda chefer och kollegor i kategoristyrning. Tillsammans med verksamhetsområdets ledningsgrupp prioriterar och planerar du för kommande kategoriarbeten.
Arbetet innebär att du genomför nya kategoriinitiativ tillsammans med ansvarig upphandlare, där du ger stöd i arbetet med resurs- och projektplanering, inköpsanalys och strategiframtagning, förankring av kategoriinitiativ och strategiförslag på dedikerade beslutsforum. I rollen ingår att följa upp implementering av framtagna strategier och aktuella mål. Kategoriarbetet bedrivs tvärfunktionellt med chefer och kollegor inom verksamhetsområdet och den beställande verksamheten. Du har ett nära samarbete med enhetens avtalscontroller, hållbarhetscontroller och verksamhetsutvecklare. Upplägget för ditt arbete disponerar du till stor del över själv i nära samarbete med framförallt enhetschef och dina närmaste kollegor.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har arbetat som kategoriledare eller motsvarande
• har erfarenhet av projektledning och förändringsarbete
• har goda kunskaper inom upphandlings- och inköpsområdet
• agerar proaktivt på eget initiativ och tar ansvar för resultat
• är strukturerad, har gott omdöme och har en god analytisk förmåga
• har förmåga att på ett självständigt sätt arbeta konsultativt samt skapa kontakt och förtroende
• har god kommunikativ förmåga där du ska kunna kommunicera arbetssätt och framtagna strategier på ett tydligt och pedagogiskt sätt
• är professionell, har en stark drivkraft och ett stort engagemang.
Det är meriterande om du
• har goda kunskaper om LOU (Lagen om Offentlig Upphandling)
• har praktisk erfarenhet av projektledning och processinriktat arbete
• har erfarenhet av strategiskt och praktiskt arbete med inköpsfrågor-/upphandlingsarbete
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål, är trygg och stabil även i belastade situationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Då dina närmaste kollegor och övriga samarbetspartner finns på flera platser runt om i landet sker mycket av kommunikationen via Skype. Resor i tjänsten förekommer. Placeringsort: Stockholm, Östersund eller Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Jon Othozon, 010-111 71 36 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Laila Blomquist Eriksson, 010-111 34 57, laila.blomquist.eriksson@forsakringskassan.se
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning

Individuell lönesättning
