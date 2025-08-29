Processingenjör till Ahlstrom
Rekryteringshuset i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Bengtsfors Visa alla maskiningenjörsjobb i Bengtsfors
2025-08-29
Vill du driva förbättring i en växande industri?
Vi söker nu en processingenjör till en nyinrättad tjänst med ett brett uppdrag över hela vår fabrik hos Ahlstrom i Billingsfors - en roll där du får vara med och driva förbättringar, utveckla processer och göra verklig skillnad.
Om rollen
Som processingenjör blir du en nyckelperson i vår satsning på att ta tillvara på den höga kompetens och de många idéer som finns i verksamheten. Du arbetar nära både produktionschefer och linjechefer inom massa- och pappersproduktionen, och rapporterar direkt till fabrikschefen.
Ditt uppdrag är att vara motorn i förbättringsprojekt - från idé till genomförande. Du samlar in data, analyserar, räknar på olika alternativ, sammanställer faktaunderlag och driver på utvecklingen. Det handlar om att optimera tillverkningsprocesser, förbättra kvalitet, miljöprestanda och ekonomi, samt utveckla utrustningens funktion och driftsäkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter
- Initiera, planera och leda förbättringsprojekt i nära samarbete med verksamheten
- Analysera produktionsdata och identifiera utvecklingsmöjligheter
- Utvärdera och presentera förbättringsförslag och skapa beslutsunderlag
- Bidra till en driftsäker och kostnadseffektiv produktion
- Samverka med olika discipliner internt och externt
Vem är du?
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör, gärna med några års erfarenhet av liknande arbete inom processutveckling, dataanalys eller förbättringsarbete. Erfarenhet från massa- och pappersindustrin är meriterande, liksom kunskap inom Lean och Six Sigma. Du har en hög digital mognad och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Viktigast är din analytiska förmåga, din kommunikativa styrka och din vilja att lära och utvecklas. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har ett starkt driv och tycker om att se konkreta resultat av ditt arbete.
Den här rollen passar även dig som är i början av din karriär men har rätt personlighet och ambition - vi tror på långsiktighet och vill gärna växa tillsammans med dig.
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg och stabil arbetsgivare med stark framtidstro. Vi är ett företag som växer, med en god arbetsmiljö, kompetenta kollegor och en familjär kultur där många trivs och stannar länge. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stor vilja att utvecklas tillsammans.
Om Ahlstrom
Ahlstrom är världsledande inom fiberbaserade specialmaterial. Vårt mål är att rena och skydda, med varje fiber, för en hållbar värld. Vår vision är att vara företaget som väljs för sina hållbara specialmaterial av alla våra intressenter. Vi betjänar tre växande och distinkta slutmarknader. Filtration & Life Science, Food & Consumer Packaging och Protective Materials. Koncernen omsätter cirka 3000 mEUR på årsbasis och har cirka 6800 medarbetare. Läs mer på http://www.ahlstrom.com/.
Billingsfors är ett integrerat bruk varför det tillverkas pappersmassa som vidareförädlas till pappersprodukter som levereras till kunder runt om i världen. Omsättningen 2024 översteg 1,4 miljarder SEK och verksamheten har 290 anställda. Företagets värderingar är ansvarstagande, ständig utvecking, omtanke samt arbeta som ett team.
Vill du vara med på vår resa?
Välkommen med din ansökan via RekryteringsHuset:https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:852119/
• vi ser fram emot att höra från dig!
Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Petra Lindomborg, rekryteringskonsult hos RekryteringsHuset som nås på mobil: 0727164381. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/41". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringshuset i Sverige AB
(org.nr 556888-2244) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RekryteringsHuset i Sverige AB Kontakt
Petra Lindomborg 0727164381 Jobbnummer
9483022