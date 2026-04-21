Processingenjör inom strålsäkerhet - Forsmarks Kraftgrupp
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt. På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Om rollen
Vill du vara med och bidra till Sveriges elförsörjning?
Nu söker Forsmarks Kraftgrupp en processingenjör inom området mekaniskt processunderhåll
Avdelning Säkerhet och Kvalitet arbetar med att vara granskande, stödjande och kravtolkande kopplat till strålsäkerhet. Avdelningen är stöd till bolagets VD avseende strålsäkerhetsfrågor. Målsättningen är att bidra till att Forsmark med marginal efterlever krav kopplat till säkerheten samt att vi är drivande i att utveckla säkerheten på företaget både kopplat till teknik, verksamhet och kultur.
Du kommer att arbeta inom enhet Strålsäkerhet, vårt uppdrag är att, tillsammans med övriga enheter på säkerhetsavdelningen, vara pådrivande för utveckling och upprätthållande av reaktorsäkerhet, strålskydd och fysiskt skydd på Forsmark. Främst genomförs detta i form av fristående strålsäkerhetsgranskning samt säkerhetsvärderingar av operativa ställningstaganden.
Som processingenjör Strålsäkerhet inom mekaniskt processunderhåll arbetar du med ansvarsfulla uppgifter för att säkra och utveckla Forsmarks anläggningssäkerhet.
Du arbetar med fristående strålsäkerhetsgranskningar av säkerhetsrelaterad dokumentation samt anläggningsändringar och komponentersättningar, liksom även säkerhetsanalytiska utredningar kopplade till mekanisk integritet eller driftklarhet. Arbetet innefattar även tolkning av myndighetskrav och att vara sammanhållande för myndighetsärenden samt analys och värdering av Forsmarks säkerhetsarbete. I rollen ingår även att verka rådgivande till övriga organisationen i hantering av säkerhetsrelaterade ärenden.
Du kommer löpande att ha kontakt med myndigheter och bygga ett brett nätverk, både inom Vattenfallkoncernen och externt. Arbetet ger dig god helhetssyn över verksamheten och anläggningarnas säkerhetsuppbyggnad.
Kravspecifikation
Vi söker dig som är högskoleingenjör, civilingenjör eller har motsvarande kompetens, antingen genom annan utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet. Du har gedigen kunskap om kärnkraftverkens konstruktion, drift och underhåll. Du har även erfarenhet inom mekaniskt underhåll. Erfarenhet av att arbetat med kärnkraftsrelaterade frågor är en stor fördel.
I arbetet ställs krav på samverkan, kvalitet och följsamhet mot rutiner. Vi värdesätter egenskaper som ansvarstagande, tydlighet och flexibilitet. Du trivs när du får jobba tillsammans med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper och bidrar på så vis till teamets utveckling. För att lyckas i rollen behöver du ha god kommunikativ förmåga samt behärska både svenska och engelska i tal och skrift.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Rikard Svensson, 076-788 11 93 eller Inta Mårtensson, 072-7445436. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Cecilia Wijkman, cecilia.wijkman@vattenfall.com
.
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Anders Karlsson, Ledarna - Helena Arneberth, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - expedition.unionen@vattenfall.com
. Samtliga nås på telefon 0173-81 00
Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2026. Urval och intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/jobs
