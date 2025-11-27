Processingenjör - Zander & Ingeström
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-11-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
När industrin elektrifieras i rekordfart blir processystemen runt Zander & Ingeströms produkter allt viktigare - och allt mer komplexa. Varje panna är ett helt tekniskt ekosystem av rör, ventiler, flöden, pumpar, tryck, temperaturer och styrning som måste fungera exakt som det ska i krävande industriella miljöer världen över. Zander & Ingeström växer snabbt och går in i en fas där processdesignen behöver standardiseras, förfinas och skalas upp. Därför är det här rätt läge att kliva in om du vill arbeta med avancerade processystem - från första P&ID till färdig dimensionering.
OM TJÄNSTEN:
Som Systemingenjör / Processingenjör arbetar du med hela processystemet bakom Zander & Ingeströms industriella elpannor. Du dimensionerar och definierar hela processkretsen runt elpannorna, där tryck- och temperaturförändringar sker i stora volymer och måste hanteras med absolut precision.
Du kommer in i en fas där teamet expanderar, arbetssätt vässas och standarder byggs - och du får stort inflytande i hur processdesignen ska utvecklas framåt.
I rollen får du:
Arbeta med hela processystemet - från tidig flödesskiss till färdig P&ID.
Dimensionera och specificera alla komponenter i systemet. Rör, ventiler, pumpar, instrumentering och kringutrustning - du tar fram korrekta värden och samband.
Säkerställa funktion och driftsäkerhet genom tekniska beräkningar. Flöden, tryckfall, temperaturer, värmeöverföring och hydraulik är din spelplan.
ARBETSUPPGIFTER:Ta fram och äga P&ID för varje projekt, från offert till leverans.
Dimensionera rörsystem, pumpar, ventiler och övriga processtekniska komponenter.
Göra flödes- och tryckfallsberäkningar och säkerställa korrekta dimensioneringsdata.
Ta fram BOM-listor och specificera vilka komponenter som ska ingå.
Delta i kunddialoger, kravgenomgångar och tekniska avstämningar.
Samarbeta med konstruktion, el/automation, produktion och globala leverantörer.
Vid behov besöka anläggningar - både i Sverige och internationellt - för att verifiera och förstå systemen i drift.
VI SÖKER DIG SOM:Har erfarenhet av att dimensionera processystem - gärna med hetvatten, ånga eller liknande industriella flöden.
Har ritat eller arbetat med P&ID och förstår hur dessa scheman styr hela systemet.
Har verklig processteknisk förståelse: flöden, tryck, temperaturer, pumpar och ventiler.
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Du är troligtvis en ingenjör som byggt, analyserat och förbättrat processystem under flera år och som nu vill ta steget till en mer produktnära roll där ditt tekniska omdöme får stort inflytande.
Det är vidare starkt meriterande om du har erfarenhet från energibolag, värmeverk, pappers-/massaindustri, marin drift eller konsultbolag inom process.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du kommer bli direkt anställd av Zander & Ingeström.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Täby
Rekryteringsansvarig: Anna Persson & Hedvig Svärd
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9619158