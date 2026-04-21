Privatchaufför i Stockholm sökes
Om jobbet
TheCar söker nu fler privatchaufförer för att stärka vårt team i Stockholm
TheCar söker dig som har taxiförarlegitimation, som älskar att köra bil och ta väl hand om kunder. Du måste vara en skicklig förare, ha flera års erfarenhet och vara rökfri. För tjänsten krävs att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
TheCar är en tjänst som privatpersoner och företag abonnerar på vilket ger tryggheten med att bara kända kunder åker i bilarna.
Att arbeta på TheCar
Att arbeta på TheCar innebär att verka utifrån vår vision - Att förenkla och förgylla människors tillvaro. Vi bidrar till ett hållbart resande och en totalupplevelse hos kunden som är över förväntan.
Medarbetare förväntas ta ansvar över sig själva, bilar och lokaler och inte minst över kundernas upplevelse.
Våra värdeord - Omtanke, Ärlighet, Engagemang, Ansvarstagande, Fokus och Kaizen (ständig förbättring) - präglar vårt sätt att förhålla oss till såväl kunder som kollegor. Det är viktigt att alla våra medarbetare verkar utifrån dessa värdeord, har ett genuint intresse för att köra bil och att ge högklassig service.
Vi har tecknat och tillämpar kollektivavtal liksom provanställning.
Inför anställning utför vi en bakgrundskontroll och kommer därför kräva ett utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten
Omfattning:
Vi söker en deltidsanställd på 80% med möjlighet till mertid.
Vi söker en behovsanställd.
Arbetstid: Enligt schema. Schemat innehåller oavsett sysselsättningsgrad arbete på kvällar och helger. Arbete nattetid kan förekomma vid behov. Arbete under röda dagar och storhelger förekommer.
Verksamheten har ett stort behov för flexibilitet.
Placeringsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Övrigt: För tjänsten krävs att du har taxiförarlegitimation samt är rökfri.Publiceringsdatum2026-04-21Så ansöker du
För fullständig ansökan måste du skicka med ett CV och personligt brev, bevis på din taxiförarlegitimation (bild) samt bekräfta skriftligt att du är rökfri och kan arbeta kvällar och helg.
Ange ditt namn, kontaktuppgifter och adress.
Om du inte skickar med ovan information anses din ansökan ofullständig och granskas därmed inte.
Vi tar endast emot ansökningar via karriärsidan. Ansökningar till mail undanbedes.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thecar Sverige AB
(org.nr 559112-5959)
171 52 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
TheCar Sverige AB Kontakt
Rebecca Rosenlund rebecca.rosenlund@thecar.se 0736151605
