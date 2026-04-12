Primula Städservice söker sommarpersonal
2026-04-12
Som anställd på Primula Städservice arbetar du med att leverera professionell städning hos våra kunder.
Vi söker nu sommarvikarier till vår städverksamhet i Slite och Visby.
Vi söker dig som vill arbeta mellan 60-90% under sommaren, juni-augusti. Det finns möjlighet till introduktion och att arbeta extra före sommaren.
Arbetet är främst förlagt dagtid, måndag-fredag.
Du som person ska vara ansvarfull, självständig och kunna ta egna initiativ.
Du ska ha god förmåga att bemöta människorna du hjälper på ett professionellt sätt, vara lyhörd för kundens behov och önskemål.
På Primula skall arbetet präglas av arbetsglädje, yrkesstolthet och allas lika värde.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av hemstäd eller lokalvård. Oavsett tidigare erfarenhet inleds anställningen med introduktion tillsammans med erfaren personal.
Sökande skall ha B- körkort samt behärska svenska språket i tal och skrift.
Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag samt klädbidrag till arbetskläder.
Maila ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv till erika.h@primula.nu
Märk din ansökan med den ort du är intresserad av att jobba på.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: erika.h@primula.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städservice Visby/Slite".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Anettes hemtjänst på Gotland AB
(org.nr 556969-5520)
För detta jobb krävs körkort.
