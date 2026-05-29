Teknisk kundsupport till Pair
Addyourstaff AB / Kundservicejobb / Jönköping Visa alla kundservicejobb i Jönköping
2026-05-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addyourstaff AB i Jönköping
, Nässjö
, Sävsjö
, Tranås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Det här är Pair
På Pair digitaliserar och elektrifierar vi hotellparkeringar. Vårt mål är att hjälpa hotellen att öka intäkterna, men också spara tid för personalen i receptionen. Dessutom får gästen en bättre service och första upplevelse av sin vistelse på hotellet. Vi befinner oss i en spännande tillväxtresa där förändring är en naturlig del av vardagen. Det skapar möjligheter för dig som vill utvecklas, ta initiativ och växa tillsammans med oss.
Idag har vi kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Spanien och England, där merparten av våra kunder är hotellkedjor (som till exempel Scandic, Strawberry, Elite, Best Western, IHG, Hilton med flera). Vi har varit verksamma i Norden sedan 2021, England sedan 2024 och nu har vi precis etablerat oss i Spanien, Tyskland och Frankrike. Läs mer om oss på www.pairparking.com.
Hos oss på Pair värdesätts både din kompetens och ditt bidrag till teamkänslan. Vi tror på gemenskap och trivsel - från gemensamma frukostar och kundbesök till årliga resor och aktiviteter tillsammans.
Vill du vara med på Pairs fortsatta tillväxtresa och tillsammans med ett gott gäng kollegor se till att kunder och samarbetspartners får den bästa servicen? Har du intresse för utveckling och en bakgrund och förståelse inom el, teknik och system? Du kan du vara vår nästa kollega.
Viktiga delar i din roll
Som supportmedarbetare hos Pair arbetar du i en central funktion med direkt påverkan på kundupplevelsen. Rollen innebär att hantera inkommande ärenden kopplade till parkering och elbilsladdning, samt att säkerställa stabil drift genom löpande övervakning av våra system och installationer.
Du arbetar i ett högt tempo med stor variation i ärenden, där förmågan att snabbt förstå problem och hitta lösningar är avgörande. I rollen som kundsupport hos Pair kommer du främst att möta kunder via telefon, mejl och via interna system.
Hantera inkommande ärenden via telefon, mail och chatt
Besvara frågor kring parkering och hjälpa kunder med elbilsladdning
Felsöka och hantera incidenter kopplade till laddinfrastruktur och digitala lås
Löpande driftövervakning av system och installationer
Stötta interna funktioner vid behov och ser samarbete som centralt på alla nivåer
Utföra enklare operativa uppgifter såsom skyltproduktion, uppsättning och platsbesök
Säkerställa hög servicegrad och kvalitet i varje kundkontakt
Om vi får önska
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice eller annan serviceinriktad roll där du är van att möta människor på ett professionellt och lösningsorienterat sätt. Du har ett tekniskt intresse som du vill utveckla och bidra med. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt och korrekt på svenska och engelska i tal och skrift, detta är ett krav då vi frekvent behöver kommunicera på både engelska och svenska.
Meriterande är utbildning inom el, teknik eller närliggande område
Tidigare erfarenhet av jobb i en supportfunktion eller liknande roll
Arbetat med elbilsladdning eller teknisk felsökning
Erfarenhet från parkering, hotell eller närliggande bransch
Parallellt arbetat i flera system
Är det här du?
Serviceminded och kundfokuserad - genuint engagemang för att hjälpa kunder
Lösningsorienterad - driver ärenden framåt även utan tydlig lösning
Snabbtänkt och flexibel - agerar snabbt i föränderliga situationer
Kommunikativ och nyfiken på nya lösningar och egen utveckling inom området
Bra att veta
Placeringsort: På plats i Jönköping, önskvärd start 17 augusti men kan diskuteras.
B-körkort: Krav
Ansök senast den: 2026-07-01
Vid frågor, kontakta Mia Grund Johansson på mia@addstaff.nu
eller 070-218 10 80 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addyourstaff AB
(org.nr 559540-4004) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pair Jobbnummer
9935030