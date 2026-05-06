Pressoperatör | Lernia | Örkelljunga

2026-05-06
Vill du arbeta som pressoperatör i en teknisk produktionsmiljö där kvalité står i centrum? Hos vår kund i Örkelljunga blir du en viktig del av ett team.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som pressoperatör kommer du att övervaka och sköta manuella och automatiserade pressmaskiner, göra inställningar och optimeringar, utföra löpande kvalitetskontroller, felsöka och åtgärda driftstörningar samt genomföra förebyggande underhåll i nära samarbete med produktionsledare.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom industri eller produktion, gärna med ansvar för maskinövervakning och löpande kvalitetskontroller. Du har god teknisk förståelse, är van att arbeta praktiskt och kan följa rutiner och säkerhetsföreskrifter noggrant. Du behärskar svenska i tal och skrift, har grundläggande datorvana samt är beredd att arbeta skift vid behov. Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning, förutsätts.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som pressoperatör eller från arbete med automatiserade produktionslinjer. Erfarenhet av felsökning, inställning och optimering av pressmaskiner samt förebyggande underhåll är särskilt värdefullt. Har du utbildning inom industri, produktionsteknik eller liknande område ses detta som en fördel. Erfarenhet av förbättringsarbete, exempelvis LEAN eller liknande metoder, är också positivt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Shkodran Zejneli e-post shkodran.zejneli@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7692238-1985233". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
Örkelljunga Kommun
286 34 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
