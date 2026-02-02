Preppkock till Matmuren i Visby

Matmuren AB / Kockjobb / Gotland
2026-02-02


Matmuren är ett etablerat företag i Visby som sedan 1991 har arbetat med mat & nöjen. Vi driver restaurangerna Bistro Borgen, Frimis Krog och Bistra Harens Medeltidskrog, samt en omfattande catering- och eventverksamhet som serverar gäster över hela Gotland.
Inför sommaren 2026 söker vi en preppkock som vill stärka vårt köksteam.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Dina arbetsuppgifter
Som preppkock arbetar du med att preparera och förbereda råvaror till våra restauranger och event. Du är en viktig del av kökets dagliga flöde och bidrar till hög kvalitet och effektivitet.
Anställningsperiod
1 maj - 30 september 2026, med möjlighet till fortsättning.
Arbetstid
Huvudsakligen dagtid, måndag-fredag.
Vi erbjuder
Lön enligt överenskommelse
Möjlighet till ordnat boende
Arbete i ett erfaret och engagerat team i en unik miljö

Välkommen att söka ett utvecklande sommarjobb i hjärtat av Visby!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jobb@matmuren.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Matmuren AB (org.nr 556401-4370), http://www.matmuren.se
Södra Murgatan 53 (visa karta)
621 57  VISBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bistro Borgen

Jobbnummer
9717403

