Pratglad universitetsstudent söker personlig assistent, ca 65 %

2026-04-26
Pratglad universitetsstudent söker en personlig assistent på ca 65 %.
Arbetstiden är förlagd både dagtid, kvällstid, helger, samt sovande jour på nätterna, på ett rullande schema. Arbetsplatsen är där jag befinner mig vilket kan innebära att man är hemma, i skolan, eller någon helt annan stans.
Jag heter Elin och är 23 år. Jag bor i Torslanda med mamma, pappa och våra hundar. Just nu söker jag en ny assistent, det kanske är du?
Jag läser på HR-Mastersprogrammet på Göteborgs Universitet. På fritiden är jag en mångsysslare som har en stor förkärlek för rollspel, brädspel, pyssel av många olika slag samt att laga mat och baka eller spela en låt på min keyboard. Går gärna på stan och fikar eller äter en god middag med vänner.
Varför söker jag en assistent då? Jag har en muskelsjukdom som kallas för SMA typ 2 vilket innebär att jag behöver hjälp med allting praktiskt, från hygien och sjukgymnastik till att vispa ägg och ta fram alldeles för tjocka böcker. Hjälpmedel för lyft finns men du bör inte ha några ryggproblem eftersom arbetet ändå kan vara fysiskt krävande.
Vad jag söker hos dig som assistent? Du behöver ha god svenska, instruktioner ges muntligt. Du behöver också vara bekväm med att pendla mellan aktivt arbete och att bara vara i närheten då mängden hjälp jag behöver för stunden beror på vad jag gör. Du behöver också vara ordningsam och noga med att komma i tid och inte lukta rök på arbetstid.
Vad som däremot inte krävs är erfarenhet, du lär dig allt på plats, och introduceras med bredvidgång med annan assistent. Det absolut viktigaste är att vi trivs tillsammans, det brukar vara lättare att spendera sin tid med en annan människa om man också kan ha det trevligt ihop.
Tjänsten börjar som en timanställning som sedan kan gå vidare till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med en tjänstgöringsgrad om ca 65 %, om vi trivs ihop. Jag anställer assistenter löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Det finns även möjlighet att bli enbart timanställd och hoppa in vid behov!
Jag söker dig som vill jobba med just mig, så du får gärna berätta lite om dig själv utifrån vad jag skrivit i denna annons.
Välkommen med din ansökan!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
