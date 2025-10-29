Prästängsskolan söker elevcoach
2025-10-29
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Prästängsskolan är högstadieskolan i centrala Eksjö där auditoriet tillsammans med elevcafeteria och skolbibliotek bildar entré och mittpunkt. Skolmiljön har byggts upp utifrån ledorden trygg, tillåtande, uppmuntrande, utvecklingsbenägen och samarbetande. Det relationella arbetet är därför i fokus. Att vi alla samverkar för elevernas bästa är något som kännetecknar arbetet på skolan. Alla elever ska uppleva delaktighet i sitt lärande då de formativt undervisas av professionella lärare för att nå läroplanens samtliga mål. Parallelläggning av ämnen möjliggör flexibilitet kring undervisningen, som anpassas efter elevernas olika kunskaper och erfarenheter. För att alla elever ska lyckas arbetar vi med det kollegiala lärandet i arbetslag, ämneslag och på skolnivå. Skolans elevhälsoteam är en god resurs på alla nivåer. Att testa nytt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och utvärdera vad det har för effekt på elevernas lärande ser vi som en viktig framgångsfaktor.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Stödja elever i lärandet, i och utanför klassrummet.
Bidra till en trygg och trivsam miljö på skolan.
Att som vuxen lära känna eleverna utanför klassrummet, för att kunna hjälpa skolan att förstå sina elever ännu bättre.Kvalifikationer
Relevant utbildning - Meriterande
Utbildning för socialt och/eller pedagogiskt arbete
04. Trygg (emotionell stabilitet) - Skallkrav
Är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.
07. Relationsskapande (extraversion) - Skallkrav
Tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.
10. Samarbetsorienterad (vänlighet) - Skallkrav
Anpassar sig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286943-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Kontakt
Rektor Prästängsskolan
Catarina Persborn catarina.persborn@eksjo.se 0381-364 85 Jobbnummer
