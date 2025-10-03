Präst med arbetsledning till Västerslättskyrkan
2025-10-03
Vi söker nu en komminister med arbetsledande ansvar till Västerslättskyrkan, en kyrka för närområdet där "Kropp, själ och ande" är ledord.
Här ser vi människan som en helhet, vilket genomsyrar våra verksamheter och dess utformning. Västerslättskyrkan ligger i en växande del av Umeå och vi är glada att allt fler väljer att besöka kyrkan och delta vi våra aktiviteter.
Som komminister kommer du vara en samlande kraft i kyrkan och en viktig del i församlingslivet. Du leder gudstjänster och kyrkliga handlingar inom Umeå pastorat och blir en del av prästkollegiet i stadsförsamlingen. Du är även delaktig i det pastoratsgemensamma konfirmandarbetet och håller bibel- och samtalsgrupper, sorgegrupper och själavårdande samtal.
Du ingår i och leder arbetslaget bestående av diakon, pedagog, kantor, husmor och vaktmästare - där ni tillsammans arbetar för att utveckla församlingslivet. Du ingår även i ledningsgruppen för Umeå stadsförsamling och är en viktig del i vår utveckling mot en syftesdriven och tillitsbaserad organisation.
Om dig
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i din roll hos oss. Vi söker dig som är duktig på att samarbeta, har förmåga att arbeta både självständigt och i team med andra. Du gillar att skapa relationer med människor i alla åldrar och har förmågan att skapa en "hemmakänsla" i kyrkan. Vi värdesätter också förmåga att bidra med nya idéer i långsiktiga perspektiv för att utforma visioner och mål, samt driv, uthållighet och engagemang för att uppnå dessa.
- Du är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning.
- Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning och/eller har gått Svenska kyrkans ledarskapsutbildning.
Vi utgår från att du delar Svenska kyrkans värdegrund och är medlem i Svenska kyrkan.
Om Umeå stadsförsamling
Västerslättskyrkan är en av fyra kyrkor i Umeå stadsförsamling, som också innefattar Umeå stads kyrka, Ersbodakyrkan och Ersmarkskyrkan. Umeå stadsförsamling är med sina 34 000 invånare Västerbottens största församling och omfattar både Umeå stadskärna och bostadsområden i Umeås ytterkanter. Umeå stadsförsamling har ungefär 40 anställda.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan med CV, personligt brev och prästbrev. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Pastorat
(org.nr 252003-8890) Arbetsplats
Umeå pastorat Kontakt
Christofer Sjödin, församlingsherde 090-2002684 Jobbnummer
9538743