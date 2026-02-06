Präst med ansvar för undervisning, unga och unga vuxna
2026-02-06
Visby domkyrkoförsamling vill vara en naturlig och angelägen plats för unga, där undervisning, relationer och fördjupning skapar tillhörighet, växt och förankring i kristen tro och församlingens liv.
Nu söker vi dig som vill vara med och leda det arbetet framåt.
Tillsammans med pedagoger kommer du att vara en del av församlingens barn - och ungdomsteam samt samverka med övriga präster, diakoner och musiker. Du kommer få vara med och starta upp ett domkyrkopedagogiskt team.Dina arbetsuppgifter
Konfirmander och unga
Leda och utveckla konfirmandarbetet tillsammans med vårt engagerade konfirmandteam. Bygga vidare på relationerna efter konfirmandtiden genom ledarutbildning, ungdomskvällar och verksamhet inom Svenska Kyrkans Unga. Samverka med samtalsmottagningen TvåRum.
Kyrka & skola
Medverka i skolarbetet tillsammans med våra pedagoger. Arbeta för att domkyrkan blir en inspirerande lärmiljö där historia, tro och samtid möts. Erbjuda tematiska samlingar och aktiviteter i samverkan med skolor.
Fördjupning i församlingen
Hålla samtalsgrupper, bibelstudier och ge teologisk vägledning för unga och unga vuxna. Fördjupa och utveckla församlingens doparbete. Arbeta nära musik, gudstjänstliv och diakoni för att skapa en helhet där undervisning och fördjupning naturligt vävs in i församlingens liv.
Gudstjänster och kyrkliga handlingar
Gudstjänster och kyrkliga handlingar enligt schema. Kvalifikationer
Du är prästvigd i Svenska kyrkan och trygg i din teologiska förankring.
Vi söker dig som:
har lätt för att skapa förtroendefulla relationer gillar att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat har ett öppet, inkluderande och respektfullt förhållningssätt är trygg i dig själv, prestigelös och lösningsorienterad
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - det viktigaste är att du vill vara med och göra skillnad för unga människor och för församlingen som helhet.
Vi erbjuder
Välkommen till en varm, kreativ och dynamisk arbetsplats med hög trivsel! Hos oss finns stora möjligheter till utveckling och fortbildning, bland annat:
Regnbågsnyckeln Miljödiplomering, steg 2 Möjligheter till utveckling inom medarbetarskaps- och ledarskapsutbildning
Här får du chansen att växa tillsammans med oss - och att vara en del av ett viktigt och meningsfullt arbete i Visbys hjärta.
Ansökan
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, prästbrev och intyg enligt 34 kap 10 § 2 st kyrkoordningen (beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön).
Du ska också kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret.
Inför rekryteringen har vi redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Visby och Gotland
På Gotland finns det 92 medeltida kyrkor, vilket gör Gotland till Sverige kyrkotätaste kommun. Den gamla Hansestaden Visby är ett världsarv men Visby idag består också av så mycket mer utanför ringmuren. På Gotland kan vi stoltsera med ett rikt kultur- och nöjesliv, restauranger, små och mellanstora lokala livsmedelsproducenter. Ta chansen och bo på en ö färgad av vind och vatten, rik på kalk och vackra solnedgångar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/121". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visby domkyrkoförsamling
(org.nr 252000-8083) Kontakt
Anna Lundgren, domprost anna.lundgren@svenskakyrkan.se 0498-206814 Jobbnummer
9726981