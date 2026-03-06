Praktikant inom miljö, hälsa och säkerhet
RLB
RLB är ett stort globalt fastighets- och byggkonsultföretag som just nu befinner sig i en spännande expansionsfas i Storbritannien och Europa.
Varför RLB?
Vi värdesätter dina färdigheter, talanger och unika perspektiv - vi anser att de är ovärderliga.
Ta med dem till RLB så får du möjlighet att forma vår framtid och din karriär på nya och meningsfulla sätt.
Du kommer att fortsätta att lära dig och utvecklas, eftersom alla som arbetar för oss får ett skräddarsytt utbildningsprogram. Våra mentor- och omvända mentorsprogram gör det möjligt för dig att dela med dig av din expertis samtidigt som du får nya insikter.
Det som gör RLB unikt är vår inkluderande kultur. Som ett oberoende, medarbetarägt företag ligger teamwork och samarbete i centrum för allt vi gör. Hybrid- och flexibla arbetsformer och familjevänliga policyer är bara några av de sätt på vilka vi investerar i våra medarbetares välbefinnande.
Kom och arbeta hos oss så kommer du att utvecklas både personligt och professionellt.
Rollöversikt
Om du motiveras av meningsfullt arbete, är ivrig att få praktisk erfarenhet från dag ett och är redo att få expertutbildning som leder till en yrkeskvalifikation (NEBOSH International Construction Certificate) på bara 18 månader, då är detta rätt möjlighet för dig.
Ta steget in i en roll där du blir en del av något större, formar säkrare miljöer och driver meningsfull förändring. Det här är en karriär som växer med dig, utvecklas tillsammans med dina färdigheter och ger dig möjlighet att göra verklig skillnad, skydda liv, förbättra standarder och forma en säkrare framtid för byggbranschen.
Som trainee inom hälsa och säkerhet kommer du inte bara att stödja projekt, utan också påverka hur byggnader, infrastruktur och arbetsplatser skapas och underhålls. Du kommer att vara en del av ett uppdrag som syftar till att säkerställa att säkerhet är mer än ett krav - att det blir en kultur som vävs in i varje steg av design, konstruktion och fastighetsförvaltning.
Rollens ansvar
Rådgivning inom hälsa och säkerhet
Stödja kunder genom att ge vägledning om hur de ska uppfylla sina lagliga skyldigheter enligt byggreglerna (CDM), byggsäkerhetslagen (BSA) och byggföreskrifterna (BR PD PDA).
Stödja kunder genom att ge vägledning om hur de ska uppfylla sina lagstadgade skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen, Plan- och bygglagen och relevanta svenska byggregler (Boverkets Byggregler, BBR).
Hjälpa till att identifiera och minska risker i samband med byggprojekt, underhållsaktiviteter och fastighetsförvaltning.
Riskbedömningar och platsrevisioner
Genomföra riskbedömningar och säkerhetsrevisioner på plats för att säkerställa att säkerhetsstandarder efterlevs.
Utvärdera och dokumentera risker, såsom arbete på höga höjder, hantering av asbest och allmänna förhållanden på platsen.
Dokumentation och efterlevnad
Upprätta, granska och underhålla viktig hälso- och säkerhetsdokumentation för kunder.
Säkerställ att alla register överensstämmer med regler och bästa praxis.
Utvecklingsprojekt
Samarbeta med design- och konstruktionsteam för att integrera säkerhetsrutiner i projektplanering och genomförande.
Ge input om utformning av säkra och efterlevande byggnader som uppfyller branschstandarder.
Utveckling av mjuka färdigheter
Arbeta med att utveckla viktiga professionella färdigheter, inklusive problemlösning, tidshantering, effektiv kommunikation och hantering av intressenter.
Kvalifikationer och färdigheter
Väsentligt:
Ett genuint intresse för hälsa och säkerhet och en önskan att bidra till säkra byggmetoder.
God observationsförmåga och uppmärksamhet på detaljer.
Utmärkta kommunikations- och samarbetsförmåga, med ett proaktivt och lösningsorienterat tankesätt.
Organiserad och strukturerad
Gillar att bygga relationer med andra
Arbetsnivå i svenska och engelska.
Önskvärt
Kännedom om hälso- och säkerhetsföreskrifter.
Tidigare erfarenhet (praktik, arbetsplaceringar eller projekt) inom byggnad, fastigheter eller riskhantering.
Körkort.
Bor inom en radie av 30 km från arbetsplatsen.
Vad vi erbjuder
Skräddarsydd utbildning, inklusive mentorskap inom ett förstklassigt EHS-ramverk som tillhandahålls av ett globalt respekterat konsultföretag.
Stöd för att uppnå branscherkända kvalifikationer.
Exponering för olika byggprojekt och utmaningar inom fastighetsförvaltning, vilket erbjuder praktiska lärandemöjligheter.
Strukturerad utveckling av viktiga färdigheter såsom kommunikation, lagarbete och problemlösning
En samarbetsinriktad och inkluderande arbetsplatskultur som värdesätter dina bidrag och främjar utveckling utöver certifieringen.
Integration i samhället, med möjlighet till överflyttning till Ops vid projektets slut.
Vårt löfte om mångfald, jämlikhet och inkludering
Vi tror på att skapa en mångfaldig och inkluderande miljö där varje person kan vara sig själv, känna sig uppskattad för sina bidrag och utmanas och stödjas för att nå sin fulla potential. Vi har ett ansvar att stödja de samhällen där vi bor och arbetar, och vår personalstyrka bör spegla dessa samhällen och våra kunder. Vår talangstrategi ska göra det möjligt för oss att övervinna fördomar inom byggbranschen genom att rekrytera, behålla, utveckla och främja en mångfaldig och inkluderande personalstyrka. Läs mer här: Mångfald, jämlikhet och inkludering - RLB | Europa
Om du behöver rimliga anpassningar för att få stöd under någon del av ansöknings- eller intervjunprocessen, vänligen kontakta vårt rekryteringsteam på: recruitment@uk.rlb.com
