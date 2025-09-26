Postdoktor inom Vindenergimodellering
2025-09-26
Vill du arbeta med forskning inom vindenergi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 300 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper
Avdelningen för vindenergi på Campus Gotland bedriver tvärvetenskaplig verksamhet inom vindenergi och hållbar energiomställning. Verksamheten omfattar undervisning, forskning och samverkansprojekt. Utbildningen består av undervisning på campus Gotland och distans på grundläggande- och avancerad nivå inom vindkraftsprojektering och hållbar energiomställning. Inom forskningen har vi en gedigen bredd och samverkar både nationellt och internationellt. Idag omfattar verksamheten cirka 30 personer med både teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kompetens.
Denna rekrytering avser att stärka forskningsgruppen inom vindenergi och den huvudsakliga arbetstiden kommer att vara inom ett projekt i samarbete med Vattenfall A/S.
Avdelningen finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. Läs mer på avdelningens webbplats: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/vindenergi
Arbetsuppgifter
Arbetet kommer främst att innebära utveckling, testning och validering av Lattice Boltzmann metoden för vindenergimodellering. Detta inbegriper genomförandet av nya modelleringsmöjligheter, t.ex. vidare utveckling av temperaturens påverkan och utveckling av modellering samt koppling till aeroelastiska och mesoskaliga beräkningar. Personen förväntas också att bistå med samordning och handledning av enhetens växande arbetsgrupp som arbetar med Lattice Boltzmann metoden.
Tjänsten kan komma att inkludera undervisning (upp till 20%) på engelska både på avancerad och grundläggande nivå på avdelningens Masterprogram inom vindkraftprojektering och Kandidatprogram i energiomställning- hållbarhet och ledarskap.
Kvalifikationskrav
- Doktorsexamen i meteorologi, fysik eller strömningsmekanik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
- Sökanden ska ha en gedigen akademisk bakgrund inom Lattice Boltzmann-metoden och flödessimulering av vindkraftsparker.
- Sökanden ska vidare ha erfarenhet av utveckling av numeriska beräkningsprogram och parallellprogrammering för högpresterande datasystem, särskilt med användning av grafikprocessorer.
- Kandidaten behöver också vara väl förtrogen med kollaborativ kodutveckling.
- Du ska ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Kunskaper inom mikrometeorologi, gränsskiktsmeteorologi, aerodynamik samt lastberäkningar för vindturbiner och vindkraftsparker.
- Erfarenhet av att arbeta med Linux-baserade operativsystem samt programmering i C++, CUDA och Python.
- Vana att arbeta i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer och att kommunicera forskningsresultat till både industriella och offentliga aktörer.
- Tidigare erfarenhet av att organisera vetenskapliga workshops, seminarier och konferenser.
- Grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är önskvärt då arbetsgruppen är både svensk- och engelskspråkig.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby, Gotland
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor och avdelningschef Stefan Ivanell.
E-postadress: mailto:stefan.ivanell@geo.uu.se
Telefonnummer: 0498-10 83 60
Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2025, UFV-PA 2025/2877.
Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
