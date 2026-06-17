Postdoktor inom materialfysik
Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi / Fysikjobb / Uppsala Visa alla fysikjobb i Uppsala
2026-06-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi i Uppsala
Vill du arbeta med neutronspridningsmetoder, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet i ett projekt med ISIS neutron- och myonkälla samt European Spallation Source.
Läs mer om institutionen här: uu.se/fysik.
Arbetet i den nu rekryterande forskargruppen inom avdelningen Materialfysik genomförs i samarbete med de två stora anläggningarna ISIS och ESS. ISIS Neutron and Muon Source Facility, i Storbritannien, är ett värdsledande centrum för naturvetenskaplig forskning. Här finns mer än 30 instrument för utforskande av material, ner till den atomära skalan, och anläggningen utgör en bas för över 3000 forskare inom områden som energi, miljö, medicin och hälsa. Forskningen inkluderar även nanovetenskap, katalys och polymerer, såväl som grundläggande studier av materialegenskaper. https://www.isis.stfc.ac.uk/.
ESS (European Spallation Source) är ett europeiskt forskningscentrum under uppbyggnad i Lund, Sverige, med 13 medlemsländer. Anläggningen inkluderar den mest kraftfulla linjära accelerator som någonsin byggts, 15 neutroninstrument i toppklass, samt ett superdatorcentrum för datahantering och mjukvara. ESS har cirka 600 anställda och kommer öppna för användare 2027, efter att de första neutronerna släpps igenom under 2025. https://www.ess.eu/
Arbetsuppgifter
Denna postdoktor kommer att vara anställd på avdelningen för materialfysik vid institutionen för fysik och astronomi och ingå i en grupp som arbetar med neutronspridningsmetoder. Anställning är i Uppsala med längre vistelser vid ISIS neutron- och myonkälla nära Oxford (Storbritannien) och European Spallation Source (ESS) i Lund (Sverige). ISIS och ESS är båda i framkant inom neutronvetenskap och kombinerar årtionden av excellens med utveckling av nästa generations neutronkällor och instrumentering. ISIS är en globalt ledande tvärvetenskaplig institution där nyfikenhetsdriven forskning möter tillämpnings-orienterad vetenskap och ingenjörskonst, medan ESS – som för närvarande förbereder sig för drift – kommer att vara världens mest kraftfulla neutronkälla, byggd som ett partnerskap mellan 13 europeiska länder. Projekten erbjuder en unik möjlighet att arbeta i samarbetsinriktade internationella miljöer tillsammans med världsledande forskare, ingenjörer och tekniker, och bidra till banbrytande instrumentering och vetenskapliga upptäckter med bred påverkan på samhälle, teknik och vetenskap.
Den nu aktuella postdoktorn kommer använda "Spin-Echo Modulated Small-Angle Neutron Scattering" (SEMSANS) för att utöka tillgängliga längdskalor utöver konventionell småvinkelspridning (SANS) och för att erhålla rumsupplösta spridningssignaler med hjälp av mörkfältsavbildning. SEMSANS använder polariserade neutroner för att koda små spridningsvinklar utan behov av en välkollimerad neutronstråle, mäter autokorrelationsfunktionen över mesoskopiska längdskalor, och undersöker strukturella egenskaper från mikrometer- till nanometerområdet. Metoden bygger på modulering av neutronstrålens polarisering med hjälp av ett par magnetiska Wollaston-prismor - supraledande triangulära fältregioner - placerade uppströms om provet. Postdoktorn kommer att arbeta med design och implementering av Wollaston-prismorna och en "spin exchange optically pumped" (SEOP) neutronspinnanalysator. Båda kommer att utvecklas vid ett testinstrument vid ISIS. När de nya funktionerna är implementerade kommer de att nyttjas på instrumenten Larmor och IMAT vid ISIS. När ESS är tillgängligt med sina nya långa neutronpulser kommer metoden integreras och användas på avbildningsinstrumentet ODIN och SANS-instrumentet SKADI, båda vid ESS. Detta kommer att möjliggöra unika studier av flödesgitter i intermediära blandade supraledare, karakterisering av vesiklar i modellcellsystem och upplösning av hierarkiska cellulosamikrostrukturer i samarbete med projektets parter.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik, materialvetenskap eller liknande vetenskapsområde krävs, med följande kvalifikationer:
Starkt dokumenterat intresse för materialvetenskap.
Förståelse för spridningstekniker.
Erfarenhet av instrumentering och experimentellt arbete utfört vid foton- eller neutronanläggningar eller liknande.
Färdigheter i användning av Python för databehandling och utvärdering.
Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska (skriftligt och muntligt) krävs. Icke-svensktalande kandidater uppmuntras till att lära sig svenska under anställningstiden.
Dokumenterad erfarenhet av att presentera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt.
Publicering inom relevant ämne i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter.
Förmåga och vilja att resa internationellt och arbeta utomlands under en längre period är obligatoriskt för denna tjänst.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av småvinkelspridning, avbildning, polariserade neutroner och spinmanipulationstekniker som neutronspinnekometoder eller andra avancerade spridningstekniker, som koherent diffraktiv avbildning och faskontrastavbildning.
Kompetens inom utveckling och driftsättning av instrumentering.
Erfarenhet av forskning i en internationell miljö och vetenskaplig projektledning.
Kompetens inom arbete i tvärvetenskapliga miljöer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år med möjlighet till 1 års förlängning enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala, Institutionen för fysik och astronomi
Upplysningar om anställningen lämnas av: Max Wolff, +46 18 471 3590, max.wolff@physics.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2026, UFV-PA 2026/2143.
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida för jobbannonser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi Jobbnummer
9967363