Postdoktor inom digital arbetsmiljö i vården
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2025-10-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du forska om digitala arbetsmiljö i vården, tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor i forskningsprojektet DIGI-RISK vid Uppsala universitet.
Varför arbeta hos oss?
Vi erbjuder en kreativ och inkluderande arbetsplats med hög flexibilitet och starkt kollegialt stöd. Som postdoktor hos oss blir du en viktig del av ett forskarteam som befinner sig i en expansiv fas. Här får du:
En inspirerande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå och tydlig samhällsrelevans.
Stöd i din fortsatta forskarkarriär genom handledning, publiceringsmöjligheter och internationella nätverk.
Om projektet DIGI-RISK
Denna postdoktoranställning är kopplad till forskningsprojektet DIGI-RISK, finansierat av Forte. Projektet studerar digitala aggressioner i vården - ett växande arbetsmiljöproblem i takt med att digitala vårdtjänster som chatt- och videokonsultationer blir allt vanligare.
Projektet genomförs i nära samverkan mellan Uppsala universitet, Västra Götalandsregionen och Chalmers tekniska högskola, där forskare från VGR/Chalmers bidrar med expertis inom arbetsmiljö och human factors.
DIGI-RISK syftar till att:
Identifiera riskfaktorer och mönster för förekomsten av digitala aggressioner mot vårdpersonal.
Genomföra djupintervjuer för att förstå vårdpersonalens upplevelser och en nationell enkätstudie för att kartlägga omfattning och variation mellan olika yrkesgrupper och vårdkontexter.
Utveckla och validera evidensbaserade riktlinjer för en säkrare digital arbetsmiljö i vården.
Som postdoktor kommer du att arbeta nära seniora forskare och bidra i flera delar av projektet - från datainsamling och analys till publicering och utveckling av riktlinjer. Ditt arbete blir en central del i att skapa kunskap som stärker arbetsmiljön för vårdpersonal och bidrar till ett mer hållbart och tryggt digitalt arbetsliv. Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor i DIGI-RISK kommer du att ha en nyckelroll i projektets kvantitativa del. Du ansvarar särskilt för:
Planering, genomförande och analys av en nationell enkätstudie riktad till vårdpersonal.
Statistisk analys av enkätdata, inklusive bearbetning, tolkning och rapportering av resultat.
Författande av vetenskapliga artiklar och presentation av resultat på konferenser.
Samarbete med projektets forskarteam och referensgrupp.
Denna postdoktortjänst är en 2-årig karriärutvecklingsanställning med fokus på forskning och inkluderar en begränsad mängd undervisning (20%).
Arbetsuppgifterna genomförs i nära samverkan med seniora forskare och samarbetspartners, och du får goda möjligheter att utveckla din självständighet som forskare.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i människa-datorinteraktion, ergonomi/human factors, arbetsvetenskap, designvetenskap, psykologi, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap eller annat för anställningen relevant ämne, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av dessa områden. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Arbetet innebär även att medverka i projektets samverkansaktiviteter, inklusive att planera och hålla workshops tillsammans med vårdpersonal, referensgrupper och andra aktörer. Det förutsätter att du har god pedagogisk och kommunikativ förmåga, kan leda dialoger och workshops på ett strukturerat sätt och bidra till att omsätta forskningsresultat i praktiska rekommendationer.
Vi söker en noggrann och analytisk person som har god förmåga att självständigt driva sitt arbete framåt. Du behöver ha mycket god samarbetsförmåga då forskningen bedrivs i tvärvetenskapliga team och i nära dialog med praktiska aktörer. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Ansökan ska innehålla:
Ett följebrev som kort beskriver din motivation för att söka denna tjänst och detta projekt, och anger tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
En meritförteckning (CV).
En kopia av relevanta diplom och betyg (översatta till svenska eller engelska).
En lista över publikationer.
Upp till fem utvalda publikationer i elektroniskt format.
Ett forskningsutlåtande där du beskriver hur din tidigare och nuvarande forskningserfarenhet kan bidra till detta projekt (max 2 sidor).
Kontaktinformation för minst två referenser (skicka inte med några referensbrev).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Cajander (+46 704250786, asa.cajander@it.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2025, UFV-PA 2025/3093.
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi Jobbnummer
9559168