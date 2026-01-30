Post & Logistikhantering hos Storbank!
2026-01-30
Är du en strukturerad lagspelare som trivs i en fartfylld miljö där ordning och reda är A och O? Vill du vara ryggraden i den dagliga verksamheten hos en av Sveriges ledande banker? Då kan det vara dig vi söker!
OM TJÄNSTEN
Som medarbetare inom Post- och logistikhantering spelar du en central roll i bankens interna flöden. Du ansvarar för att information, värdehandlingar och paket når rätt person i rätt tid. Det här är en fysiskt aktiv roll för dig som gillar att vara "där det händer" och som drivs av att ge förstklassig service till dina kollegor.
Du erbjuds
• En koordinerande roll på en av Sveriges storbanker
• En dedikerad konsultchef som följer och stöttar dig i din framtida karriär
Dina arbetsuppgifter
• Posthantering: Sortering och distribution av inkommande och utgående post samt paket.
• Värdehandlingar: Säker hantering av rekommenderade brev och känsliga dokument enligt bankens strikta säkerhetsrutiner.
• Logistik & Förråd: Ansvar för leveransmottagning, godshantering och påfyllnad av kontorsmaterial.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som är serviceinriktad ut i fingertopparna och som förstår vikten av diskretion och noggrannhet i en bankmiljö. Du ser vad som behöver göras innan någon frågar och du trivs med att arbeta både självständigt och i team.Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieutbildning.
• Tidigare erfarenhet inom serviceyrken
• God datorvana och förmåga att snabbt lära dig nya system.
• Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
För att bli aktuell för denna roll krävs en godkänd bakgrundskontroll.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av liknande arbete inom logistik eller post är meriterande.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Eftersom du kommer arbeta i en miljö med höga säkerhetskrav lägger vi stor vikt vid din personliga integritet och din förmåga att följa processer noggrant. Du är punktlig, prestigelös och har en positiv inställning även under stressiga perioder.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en välkänd aktör inom sin bransch. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
