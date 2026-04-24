Positiv och engagerad extrapersonal sökes
2026-04-24
Gillar du fysiskt arbete, både ute och inne? Är du händig, villig och flexibel? Vi söker nu fler som vill jobba extra hos våra kundföretag i Helsingborg. Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Vi har olika kundföretag som jobbar med skötsel av utemiljöer, städning, rivning, sanering och liknande. Som extraanställd konsult kan man få olika uppdrag och jobbar när behovet finns och man är tillgänglig. Vi har mest behov på vardagar på dagtid och enstaka kvällar.
För att bli timanställd måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning som ger inkomst, t ex egen firma, deltidsjobb, studier eller pension.
Anställning: Timanställning
Arbetstider: Varierande, i huvudsak vardagar. Helger och kvällar kan förekomma.
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående
Vi lägger stor vikt vid positiv inställning, personligt engagemang samt respektfullt bemötande.
Krav för att gå vidare i rekryteringsprocessen:
Körkort B manuell växellåda
Kunna kommunicera och läsa på svenska
God fysik
Annan sysselsättning (såsom eget företag, deltidsarbete eller studier)
Erfarenhet av arbete inom trädgård, grönyteskötsel, byggnation eller anläggning är meriterande.Dina arbetsuppgifter
Vanligt förekommande arbetsuppgifter: renhållning (plocka skräp och tömma papperskorgar), ogräsrensning, trimning, rivning, sanering, byggstädning. Arbetsdagen börjar och slutar på kundföretagets etablering. Frukost och lunch ätes ute i fält.
Vi söker dig som
• Gillar att arbeta effektivt och med händerna
• Gillar att se snabbt resultat
• Är flexibel, villig och gillar att hitta lösningar
• Kan vara tillgänglig mitt i veckan
Vil håller intervjuer löpande så skicka din ansökan idag. Och du, glöm inte berätta om dina erfarenheter av liknande arbete även om det var på fritiden eller för länge sedan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Box 416 Västra vägen 14 573 41 Tranås (visa karta
)
573 25 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico Kontakt
David Nilsson david.nilsson@montico.se Jobbnummer
9875577