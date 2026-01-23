Poseidon söker sommarjobbare
Är du sugen på att sköta rabatterna, måla, laga och fixa och hålla rent och snyggt runt våra hus i sommar - och har fyllt 16 år? Då ska du söka sommarjobb hos oss på Poseidon!
Vi på Poseidon jobbar för att erbjuda trygga boendemiljöer i Göteborg, så att våra hyresgäster har möjlighet att både växa och trivas.
En del av det är att vi erbjuder sommarjobb för ett stort antal ungdomar varje sommar. Kanske är det något för dig?
Sommarjobb ute bland våra gårdar och i våra hus
Tillsammans med teamet av andra sommarjobbare kommer du att skapa trivsel och trygghet i våra hus och på våra gårdar. Jobbar du med utemiljö blir det sysslor som gräsklippning, rensning av ogräs, kantskärning vid planteringar, gräsmattor och gångar, vattning av urnor med sommarblommor och du kommer få se till att det är rent och snyggt på våra gårdar. Jobbar du med husskötsel handlar det om målerijobb, röjning av källargångar, rensning av cyklar och enklare reparationsjobb.
Vi vill också ge dig och dina sommarjobbskollegor möjlighet att kunna bidra positivt till gruppen och boendemiljön under ert sommarjobb och i era fortsatta karriärer. Därför erbjuder vi en civilkurageutbildning och utbildar och peppar er att jobba utifrån våra gemensamma värderingar: som schyssta, handlingskraftiga och lyssnande lagspelare.
Är du intresserad?
För det här jobbet ska du ha fyllt 16 år. Jobbperioden är under sommarlovet och delas in i två perioder om fyra veckor. Vi vill att du ska kunna arbeta minst fyra veckor. Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2026. Vi kommer att göra urval och tillsätta tjänster löpande. Du anger i din ansökan vilken period du kan jobba.
Hoppas att vi ses i sommar!
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 28 5700 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i fem distrikt, nära våra hyresgäster.
